Dirk Kesteloot (69) staat zitje af aan schoondochter Julie Dedrie (32)

Julie Dedrie (32) heeft de eed afgelegd als kersvers oppositieraadslid van team8630. Hoewel haar schoonvader Dirk Kesteloot (69) als lijsttrekker stemmenkampioen was voor team8630 (1.048 stemmen), staat hij graag zijn mandaat af aan deze jonge, politieke nieuwkomer uit zijn familie. Samen mogen ze niet zetelen.

Dirk Kesteloot vond het essentieel dat zijn partij voor jong bloed zou zorgen. “Toen CD&V in 2022 een mail stuurde om samen een stadslijst te vormen met N-VA, kon ik me daarin wel vinden. Met een sterke stadslijst maakten we immers meer kans om nieuwe lijnen uit te zetten voor ons mooie Veurne. Maar mijn politieke roots liggen nog altijd bij de N-VA. Mijn vader Leon werd in 1977 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad (toen voor Volksunie). Van 1995 tot 2000 volgde zijn laatste termijn als gemeenteraadslid. Mijn politieke verhaal is eigenlijk gelijklopend. Mijn vader en mijn grootvader waren mijn voorbeeld. Mijn grootvader was frontstrijder en oorlogsvrijwilliger en ook oorlogsinvalide in WOI. Eind 2012 vroeg N-VA Veurne mij om als ondernemer op de lijst te staan voor de lokale verkiezingen. Vanop de derde plaats behaalde ik toen 994 stemmen. Vanuit de oppositie is het niet evident om zaken te realiseren, maar toch kregen we aandacht voor ons erfgoed, kwam er een sterretjesweide en tegeltuintjes, konden we het circulatieplan voor de binnenstad bijsturen, zijn we blij met de fiets- en voetgangersbrug Suikersite-centrum, en hoop ik dat ik de meerderheid iets heb bijgebracht over biodiversiteit. Ik blijf actief in het bijzonder comité van de sociale dienst, engageer me verder voor de Stratenloop en het Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen.”

Nieuwe uitdaging

Julie is de partner van Pieter Kesteloot, zoon van Dirk, en had nooit gedacht dat ze deze stap zou zetten: “Politiek voelde altijd als iets dat ver van me afstond. Tijdens een ludieke avond werd het terloops genoemd: Jij zou een goeie zijn voor de politiek. Mijn schoonvader Dirk had daar niets mee te maken. Als ondernemer zag ik het echter als een nieuwe uitdaging. Het is makkelijk om kritiek te leveren op beleid, maar nu ik deel uitmaak van de gemeenteraad, wil ik samen echt iets bereiken. Door te luisteren naar de burgers en hun zorgen hoop ik ons mooie Veurne nog beter te maken. Ik wil mij vooral inzetten voor de jeugd en me ook voor toerisme, cultuur en sport engageren.”