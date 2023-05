Dirk De fauw: “Nieuwe eigenaar van Club Brugge zal enkel willen investeren als er zekerheid is over het nieuwe stadion”

Tijdens de Brugse gemeenteraad kwam het feit dat Club Brugge te koop gesteld werd aan bod. Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft dat geen invloed op het stadiondossier: “Ik vermoed dat gegadigden enkel Club Brugge zullen willen kopen, als ze zeker zijn dat Blauw-Zwart in een nieuw stadion zal kunnen spelen.”

Stefaan Sintobin (VB) bond de kat de bel aan, met een sneer naar de groene fractie in de gemeenteraad: “Proficiat, groene fanatici! U hebt uw doel bereikt. Door zestien jaar lang de stadionplannen te boycotten, staat Club Brugge nu te koop. De kans bestaat dat Club uit Brugge vertrekt of alleszins zijn Vlaamse verankering verliest!”

Dat noopte Raf Reuse (Groen) tot een wederwoord: “Al zestien jaar lang pleit onze fractie voor een nieuw voetbalstadion op Jan Breydel. Als het aan ons lag, was het al lang gebouwd. Uw partij heeft die plannen lang weggelachen.”

Herstelwerken

Aan sportschepen Franky Demon (CD&V) vroeg Stefaan Sintobin hoeveel geld de stadskas nu moet ophoesten voor herstelwerken aan het rotte Jan Breydlestadion. Franky Demon: “300.000 euro op basis van het veiligheids- en stabiliteitsrapport van de brandweer. Hoe langer beide ploegen op Jan Breydel blijven spelen, hoe hoger de kosten zullen oplopen. De houdbaarheidsdatum van het stedelijk stadion is al lang overschreden!”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) mengde zich in het dispuut: “Ik heb contact opgenomen met Club Brugge. De verkoop is nog niet voor morgen. De kans bestaat dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij, die nu al voor 23 procent eigenaar is, de nieuwe meerderheidsaandeelhouder wordt.”

Stadiondossier

“Of koopt een andere, kapitaalkrachtige buitenlandse vennootschap de Brugse voetbalploeg? Een nieuwe eigenaar en financier zal enkel bereid zijn om geld te pompen in Club Brugge, als die zekerheid heeft over een nieuw voetbalstadion. Laat ons dus rustig blijven! Die nieuwe wending bij Club verandert dus niks aan het stadiondossier”, aldus Dirk De fauw.