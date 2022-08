Denis Fraeyman legt de eed af als nieuwe burgemeester van Pittem

In de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé heeft Denis Fraeyman (51) de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Pittem. Hij volgt op donderdag 1 september Ivan Delaere (67) op.

Ivan Delaere was liefst 25 jaar de eerste burger van Pittem-Egem, maar geeft zijn sjerp nu door aan CD&V-partijgenoot en huidig eerste schepen Denis Fraeyman (51).

Denis is een geboren en getogen Pittemnaar die sinds 2000 binnen de gemeenteraad actief is. Eerst als raadslid, sinds 2018 als schepen en sinds begin dit jaar als eerste schepen. In die hoedanigheid heeft hij tot woensdag een brede resem bevoegdheden in portefeuille: Omgevingsvergunningen, Gebouwen en patrimonium, Toegankelijkheid, Wonen en (sociale) huisvesting, Cultuur, Bibliotheek, Erfgoed, Archief, Toerisme, Vaderlandslievende verenigingen en Jubilea.

Grote schoenen te vullen

Nu wordt hij de nieuwe burgemeester van de 6.700 inwoners tellende gemeente. “Ik heb grote schoenen te vullen, maar wil het beleid van de voorbije jaren voortzetten. Hier is zeer goed werk geleverd”, zegt Denis in een eerste reactie. “Ik heb heel veel goesting om onze gemeente nóg mooier te maken.”

Denis Fraeyman is getrouwd met Els Goeminne (49) en samen hebben ze drie zonen: Emiel (23), Wies (21) en Juul (17).

Hij werkt parttime als preventieadviseur bij Agristo in Harelbeke, een job die hij vooralsnog zal combineren met het burgemeesterschap.