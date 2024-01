“De interpretatie is aan de Kortrijkzaan”: eerste schepen Ruth Vandenberghe bust 15.000 nieuwjaarskaartjes in Groot-Kortrijk

Ruth Vandenberghe is dan wel geen burgemeester van Kortrijk meer, toch buste ze de voorbije week maar liefst 15.000 nieuwjaarskaartjes (zie foto) in alle deelgemeenten van haar stad. De actie werd ook opgemerkt door politicoloog Nicolas Bouteca (Universiteit Gent), die het op X als een ‘opvallende persoonlijke actie’ omschreef.

“Beste Kortrijkzaan, ik wens u een gezond en gelukkig 2024. Grote dank dat ik de voorbije drie jaar uw burgemeester mocht zijn. Dit engagement zet ik nu met evenveel passie en enthousiasme verder als schepen. Voor elk van u en voor onze fantastische stad. 2024 wordt een vurig jaar, laten we samen voor vonken zorgen. Tot binnenkort ergens, u vindt mij wel!”

Zo spreekt eerste schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) de Kortrijkzaan toe op haar nieuwjaarskaart. Zo’n 15.000 postte ze er in Kortrijk en deelgemeenten, samen met een groepje sympathisanten. “Én mijn moeder (lacht). Dinsdag 9 januari zijn we gestart, dit weekend hebben we de grootste brok van de kaartjes op de bus gedaan. Vandaag worden de laatste verspreid”, aldus Vandenberghe.

“De kaartjes spreken voor zich. Ik wilde van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken” – Ruth Vandenberghe

In Kortrijk (80.000 inwoners) zijn zo’n 32.000 bussen. Slechts de helft heeft het nieuwjaarskaartje dus binnengekregen. “Maar er zijn er heel wat die ook de sticker ‘geen reclame’ hebben hangen, vandaar”, legt Vandenberghe uit. “Ik heb geprobeerd de kaartjes zo goed mogelijk over Groot-Kortrijk te verspreiden. In studentenwijken werden ze bijvoorbeeld niet gebust.”

De tekening van Tom De Geeter. (foto KD)

“Persoonlijke campagne”

Op de nieuwjaarskaart staat een tekening van de Kortrijkse muzikant en illustrator Tom De Geeter, duidelijk geïnspireerd op de ‘Waar is Wally’-serie van de Britse tekenaar Martin Handford. Op de achtergrond staat het Kortrijkse Belfort en de Broeltorens, op de voorgrond zien we een grote menigte Kortrijkzanen, waarin een ‘verborgen’ Ruth Vandenberghe (tip: met opvallende rode trui) u recht aan lijkt te kijken.

Op X (het vroegere Twitter, red.) werd de actie van de oud-burgemeester van Kortrijk al opgemerkt door politicoloog aan de UGent Nicolas Bouteca. “Opvallende persoonlijke campagne. Zonder enige verwijzing naar haar lijst, het Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne. Hier spreekt ambitie uit.”

De boodschap van de nieuwjaarskaart lijkt duidelijk: net als huidig burgemeester Van Quickenborne profileert ook Vandenberghe zich als een kandidaat-burgemeester tijdens de lokale verkiezingen op zondag 13 oktober. “Daar ga ik geen commentaar op geven”, ontwijkt de eerste schepen. “De kaartjes spreken voor zich. Ik wilde van de gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken. Er zat geen andere bedoeling achter, ik laat de interpretatie aan de Kortrijkzaan.”