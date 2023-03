Damme wil minder ‘verrommeling’ in omgeving en straatbeeld: “Mensen vinden hun weg wel”

Een van de meer opmerkelijke beleidsdoelstellingen van het Damse stadsbestuur in deze legislatuur is het streven naar minder ‘verrommeling’. Burgemeester Coens liet een wirwar aan signalisatie- en andere borden aan de brug van Damme weghalen en binnenkort treedt een verscherpt reglement voor horecaterrassen in voege.

N-VA-raadslid Jan Van Meirhaege sprak er tijdens de gemeenteraad meer dan eens zijn ergernis over uit: de ontzettende wirwar van dicht op elkaar gepropte signalisatie- en andere borden aan de brug van Damme, met de weidse natuur op de achtergrond voor de rest nochtans een van de mooiste stadsgezichten van Damme. “Minder ‘verrommeling’ van het openbaar domein is een van de beleidsdoelstellingen deze legislatuur en dat geldt dus niet alleen voor de burgers maar ook voor wat er door de overheden zelf wordt aangebracht op het openbaar domein”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

“Daarom heb ik ook opdracht gegeven om die wirwar van borden aan de brug weg te halen. Daar stond signalisatie bij die de richting aangeeft naar Brugge en Knokke-Heist onder meer maar we mogen er toch van uitgaan dat de mensen hun weg daarnaar wel zullen vinden, als ze al in Damme zijn. De plaatsing van al die borden dateert ook nog van in de periode dat de gps nog niet zo ingeburgerd was. Hetzelfde geldt voor bewegwijzering naar horecazaken, mensen vinden heus de weg wel.”

“Overigens laten we ook borden zonder vergunning langs de kant van de weg wegnemen.” Stad Damme wil die zogenaamde verrommeling niet alleen tegengaan in de meer open gebieden maar ook in de kernen. In dat verband werd in de gemeenteraad van 27 februari 2020 een gewijzigd terrasreglement goedgekeurd. “Door de coronacrisis hebben we de opvolging daarvan wat op pauze gezet maar nu nemen we het toch opnieuw op.”

witte plastic stoelen

In dat recentste terrasreglement zien we dat er een obstakelvrije doorgang van minstens 1,5 meter moet zijn voor voetgangers. Ook interessant: in het beschermde stadszicht van Damme gelden er andere regels dan op de rest van het grondgebied: in Damme centrum mogen er géén witte plastic terrasstoelen en tafels geplaatst worden. Wat de parasols betreft moet de kleding overal bestaan uit ‘zeildoek, effen van kleur, sober en eenvoudig’. Bloemmotieven of ‘raffia-imitaties’ zijn verboden.

Binnen het beschermd stadsgezicht komt daar nog bij dat er geen reclame op de parasols mag staan. Menukastjes en prijslijstborden mogen aan de gevel bevestigd worden en tijdens de exploitatieperiode op het terras geplaatst worden maar in geen gevel erbuiten. Plantenbakken mogen geplaatst worden in de vergunde terraszone maar moeten wel worden opgenomen, met hun aantal, in de terrasaanvraag. Andere terrasobjecten, zoals de veelbesproken ‘plastic frietzak’, zijn niet toegelaten.

Onlangs werd deze reglementering in het kader van het door de dienst toerisme georganiseerde horeca-overleg besproken met de horeca-uitbaters. Gemeenteraadslid voor Damse Belangen Kelly De Sutter vroeg zich op de jongste gemeenteraad af of de stad het zich wel kan permitteren om met strenge regels voor de horeca af te komen, nu er zoveel horecapanden leeg staan en andere erg beperkte openingsuren hanteren.

Schepen voor Toerisme Rik Strubbe (CD&V+) repliceerde dat het belangrijk is om toch wat orde te houden maar dat opmerkingen opgenomen worden en dat ‘de soep mogelijk niet zo heet zal worden gedronken als ze wordt geschonken’. Het college zal zich nu nog buigen over de concrete toepassing en handhaving van het reglement.

