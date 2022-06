Cultuurschepen Nico Blontrock: “Archeologische ontdekking in Lissewege is van wereldniveau”

“Hetgeen 15 centimeter onder de grond in Lissewege gevonden werd, zal de geschiedenis van Brugge herschrijven”, stelde cultuurschepen Nico Blontrock tijdens de gemeenteraad dinsdagavond. Hij droomt luidop van een bezoekerscentrum: “De ontdekking van de resten van een 12de eeuwse abdij is van wereldniveau en zal duizenden toeristen lokken naar Lissewege.”

Raadsleden Karin Robert (Groen) en Pol Van Den Driessche (N-VA) vroegen zich af wat Brugge van plan is met de recente , spraakmakende opgravingen aan Ter Doest in Lissewege, waar de restanten van een eeuwenoude abdij werden gevonden. Zij pleiten voor een bezoekerscentrum en de zorgvuldige ontsluiting van de site door de nieuwste digitale technieken.

Droom

Cultuurschepen Nico Blontrock onthulde zijn droom voor Lissewege tijdens de gemeenteraad: “De resultaten van de wetenschappelijke scanning van de site zijn adembenemend. De plattegrond van de lang verdwenen abdij werd duidelijk zichtbaar. Alleen al het kerndomein van de abdij beslaat zo’n 6 hectare. Ter vergelijking: ‘t Zand, van gevel tot gevel gerekend tot aan het Concertgebouw meet nog geen 2 hectare. De bodemscans bleken zo duidelijk dat het leek alsof er sprake was van de originele bouwtekeningen”.

“Het gaat hier om een kwaliteit van bodemscans die je normaal verwacht in Italië of Griekenland, waar verdwenen mediterrane steden met dergelijke geofysische technieken worden zichtbaar gemaakt. Tot de scan van de site van Ter Doest was hier in Vlaanderen geen enkele site gekend van die omvang, met zo een uitstekend resultaat. Vlaanderen is een spraakmakende archeologische topsite rijker geworden en dit op Brugs grondgebied.”

Twee pistes

“Ik ben uiteraard niet van plan om zo’n belangrijke archeologische ontdekking zomaar te vergeten. Raakvlak en de eerder vermelde partners werken momenteel verder op twee pistes”, vervolgde schepen Nico Blontrock. “Allereerst moet de site verder wetenschappelijk in kaart gebracht worden. We gaan die verder onderzoeken. De voorbije maanden heeft UGent op de al gescande weiden met nieuwe scantechnieken de bodem onderzocht. Door nauwkeurigere toestellen lokaal te gebruiken, hopen wij de resultaten nog te verfijnen. In een volgend stadium zal het aardkundige team van Raakvlak onder leiding van onze eigen bodemkundige Jari Mikkelsen een booronderzoek uitvoeren.”

“Wellicht zal het onderzoeksgebied ook uitgebreid worden. Nu werden de hoofdgebouwen gescand, maar wat met de toegangswegen, randgebouwen? Het onderzoeksgebied zou op termijn uitgebreid worden tot de zones ten westen en ten zuiden van de huidige site. Pas wanneer alle niet-instructieve onderzoekstechnieken uitgeput zijn, zal er overgegaan worden tot kleinere, gerichte archeologische opgravingen om de geschiedenis van de site volledig te onthullen. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen dat er mogelijks oudere bouwfasen waren.”

Monumentendag

“De tweede piste betreft het informeren en betrekken van de Bruggeling bij de site en de onderzoeksresultaten”, stelde Nico Blontrock. “Momenteel werken Raakvlak en de provincie een programma uit naar aanleiding van Open Monumentendag in september. Niet enkel de site zelf zal gevisualiseerd worden, bezoekers zullen kunnen rondlopen daar waar de kerk tot 400 jaar geleden majestueus boven het polderlandschap stond.”

“Ook de Monumentwacht zal er van de partij zijn. De grotere omgeving van de abdij wordt ook geïntegreerd in het programma, met Lissewege-centrum als een tweede hotspot, en must om te bezoeken op deze dag. Raakvlak heeft mij verzekerd dat er ook een kinderprogramma zal voorzien zijn, met onder andere een adbij-doolhof”.

Ambitie

“Ter Doest is een site die zo interessant is dat ik alle ambitie heb om dit verder te laten onderzoeken met de bedoeling om de site op termijn toeristisch-recreatief verder te ontsluiten. En mens mag dromen, en hier droom ik groots . Zoals altijd, vraagt een goede basis tijd. Aangezien de site niet bedreigd is, hebben wij die tijd en zullen we die goed gebruiken om elke aspect van de site optimaal te onderzoeken, voor er verder gekeken wordt naar de optimale wijzen en technieken om de site verder te ontsluiten op een permanente basis.

“Samenvattend: er zijn plannen voor de historisch-toeristische ontsluiting van de abdijsite van Ter Doest. We zijn hier volop mee bezig en vragen wat geduld om deze site de nodige aandacht te geven die die verdient”, aldus de Brugse cultuurschepen.