“Cordon sanitaire is voor ons geen item meer”: Dieter Carron wordt lijsttrekker voor N-VA in Roeselare

Dieter Carron wordt lijsttrekker voor N-VA in Roeselare bij gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar. Hij krijgt steun van Siska Rommel op plaats twee en Brecht Vermeulen als leermeester en lijstduwer.

Dieter Carron kwam tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor het eerst op en raakte als enige nieuwkomer verkozen. Hij kreeg de afgelopen jaren de tijd om kennis te maken met de politiek en zijn stempel te drukken. Al is de politiek geen volledige onbekende. Zus Annelies zetelde al in de gemeenteraad, ook papa Philip Carron was erg actief. Beide wel voor Open VLD. “Toen ik de vraag kreeg om lijsttrekker te zijn, heb ik de nodige tijd genomen om alles even op een rijtje te zetten. Ik zie het zitten, maar enkel als we met een sterk team naar buiten kunnen komen”, horen we van Dieter. “Dat zal ook het geval zijn. Brecht is de bekendste figuur van de partij in Roeselare. Hij heeft me geëngageerd, is mijn leermeester en zorgt voor de perfecte begeleiding. Ook Siska heeft de afgelopen jaren al haar strepen verdiend. Samen met de vele (jonge) krachten die er nog zitten aan te komen, moet er wel wat mogelijk zijn.”

Want de partij is ambitieus. Tijdens de vorige verkiezingen haalden ze zeven zitjes in de gemeenteraad, een achtste zetel misten ze op een haar. “We willen beter doen”, stelt Brecht Vermeulen. “En dat is bij acht verkozenen al het geval. Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. We willen goed scoren, vervolgens trachten in de meerderheid geraken om uiteindelijk vertrokken te zijn als een stabiele factor.”

Mensen en programma

Een voorkeur voor een coalitiepartner is er niet, net zoals er geen partijen uitgesloten worden. Dus ook niet het Vlaams Belang. “Voor ons is het cordon sanitaire geen issue meer”, pikt Dieter weer in. “We willen kijken naar de mensen met wie we samenwerken en met wie we het meeste van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren.”

Dat programma zal rond drie thema’s draaien: veiligheid, een gezond financieel beleid en mobiliteit. “Er zijn een aantal ondoordachte keuzes gemaakt en die willen we herbekijken!”

“Het is dringend tijd om het in Roeselare op politiek vlak over een andere boeg te gooien. In plaats van één kopman gaan we daarom voor drie sterke mensen die stuk voor stuk beschikken over een flinke dosis politieke ervaring. Zij zullen er alles aan doen om samen met een stevige ploeg het tij te keren in onze stad. Onze drie toppers zijn trouwens ook kandidaat voor de N-VA bij de parlementsverkiezingen van 9 juni 2024”, besluit Filip Van Vyve, de voorzitter van N-VA Roeselare.