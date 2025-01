CONTENT wil garanties voor de UiTPas: “Gemeentebestuur moet gemaakte afspraak nakomen”

De strijd tegen eenzaamheid stond de voorbije weken centraal tijdens De Warmste Week. Een bloeiend verenigingsleven is een belangrijk middel in de strijd tegen eenzaamheid. Voor CONTENT is het cruciaal dat mensen in armoede zo weinig mogelijk drempels ervaren om deel te nemen aan het verenigingsleven.

“Binnenkort stapt Kortemark over van de Vrijetijdspas naar de UiTPas en heel wat inwoners maken zich zorgen daarover”, aldus Christelle Velle van CONTENT. “Vroeger was er een korting tot 80 procent voor mensen die in aanmerking kwamen voor het kansentarief. Zo konden heel wat mensen die het financieel niet breed hadden, toch deelnemen aan activiteiten van verenigingen. Die verenigingen zelf moesten die korting niet dragen, want het gemeentebestuur kwam tussen.”

“Maar met de UiTPas komt de gemeente maar voor 40 procent tussen. Als verenigingen niet instappen in de werking van de UiTPas, is er geen korting meer. Net daardoor wordt het voor mensen die het niet breed hebben, extra moeilijk om deel te nemen aan activiteiten. In het vragenkwartiertje voor de gemeenteraad van 23 december maakte ik daarom namens de bezorgde inwoners mijn opmerkingen over aan de raadsleden.”

Buiten de gemeente

Ann Devisschere die voor CONTENT zetelt in het bijzonder comité van de sociale dienst, kaartte het probleem aan op de eerste zitting van deze bestuursperiode. “De overstap naar de UiTPas is positief, omdat de pas ook buiten de gemeentegrenzen geldt”, aldus Ann. “Het gebruik ervan is bovendien breder dan enkel voor wie financiële problemen heeft. Hoewel vorig jaar op de gemeenteraad beslist is dat het gemeentebestuur de korting van 80 procent voor kansengroepen volledig draagt, is het nu heel onduidelijk. Zowel verenigingen als mensen die gebruikmaken van het kansentarief, weten niet wat de toekomst brengt.”

“Er zijn heel wat oplossingen mogelijk om met de werking van de UiTPas de specifieke voordelen van de Vrijetijdspas te behouden. Het gemeentebestuur moet snel duidelijk communiceren. Namens CONTENT volg ik dit dossier van nabij op en reken ik erop dat het gemeentebestuur de afspraak van vorig jaar, met tussenkomst van 80 procent ten laste van de gemeente, nakomt”, besluit Ann.