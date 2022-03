Chaos bij lokale politiek in Komen-Waasten: “Wat die deserteurs beweren slaat helemaal nergens op”

Het vertrek van een schepen en een oppositielid, die samen een nieuwe partij uit de grond stampen, blijft nazinderen in de Komense politieke wereld. “We gaan van de situatie gebruik maken om ons te herbronnen”, klinkt het bij de geviseerde partij ACTION. “Wat die deserteurs beweren slaat helemaal nergens op”, sneert burgemeester Alice Leeuwerck.

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel. Clémentine Vandenbroucke, schepen en boegbeeld van oppositiepartij ACTION, die samen met oppositielid en OCMW voorzitter Frédéric Hallez hun partij de rug toe keren en een nieuwe politieke strekking in het leven roepen.

“Een bestuur van gekibbel en oprakelen van kwakkels uit het verleden, waar helemaal niets meer wordt gedaan voor de burger en waanzinnige projecten worden betaald met geld van de gemeenschap”, klonk het tijdens hun voorstelling.

Niet uit partij gezet

Tijdens een crisisvergadering van ACTION werd besloten om Clémentine alsnog niet uit de partij te zetten. “We werden van onze stoel geblazen en waren verbaasd over het feit dat we dit via de pers moesten vernemen”, liet voorzitter Jean-Baptiste Ramon weten.

“Toch gaan we hier geen polemiek maken en we trekken al helemaal niet ten oorlog. We gaan van deze situatie gebruik maken om onze partij te laten herbronnen, waarbij we nog steeds trouw zullen blijven aan het gedachtengoed van de stichters.”

“Over de toekomst van Clémentine willen we geen uitspraken doen. Als partij hebben we besloten haar niet uit de partij te zetten. Indien ze zich voor haar eigen, nieuwe partij wil gaan inzetten dan zal ze zelf ontslag moeten nemen om zo als onafhankelijke schepen te blijven zetelen. We sluiten de deuren voor 2024 eveneens niet maar we zien wel wat de toekomst gaat brengen.”

In het gemeentehuis van Komen werd eveneens een crisisvergadering gehouden. “Geen debat? Geen projecten? Komaan zeg”, foetert burgemeester Alice Leeuwerck. “Iedere maandag hebben we een schepencollege, een bijeenkomst die in het geval van Komen-Waasten uniek in zijn soort is. Als uitzonderingsgemeente hebben we schepenen van de oppositie in het gemeentebestuur en iedere maandag zijn er dus maar dan voldoende debatten.”

Deserteurs

“Daarnaast volstaat het om door de straten van de gemeente te wandelen om te merken dat er op iedere hoek wel ergens veranderingen worden doorgevoerd. Politieke deserteurs die eender wat beweren, daar spreken we over en niets anders. Hoewel ze hun eigen partij de rug hebben toegekeerd kunnen ze nog steeds blijven zetelen. Dan botweg gaan beweren dat er geen debat mogelijk is, is ronduit gelogen.”

Alle Komense partijen gaven intussen al te kennen dat ze de degens slijpen voor wat ongetwijfeld een erg geanimeerde gemeenteraad zal worden, komende maandag.