Chantal Declercq is nieuwe voorzitter van N-VA

Op zondag 22 mei organiseert de plaatselijke N-VA een proevertjeswandeling in de Brigandsgemeente. Dit is de eerste familiale activiteit die wordt gehouden onder de vleugels van Chantal Declercq, de nieuwe voorzitster van N-VA Ingelmunster.

Chantal Declercq (60) woont in de Rozestraat. Ze is getrouwd met Dirk Deforce, mama van drie kinderen en oma van vier schatten van kleinkinderen. Beroepshalve werkt ze als boekhoudster in het familiebedrijf Deforce. Nog een klein duwtje, want volgend jaar kan ze met pensioen gaan.

In haar vrije tijd is ze heel actief. Ze fietst en is lid van de plaatselijke atletiekvereniging AVI. Ze gaat wandelen bij de Brigandsstappers, samen met haar echtgenoot Dirk. Ze is lid van de Vlaamse Actieve Senioren en van de Gezinsbond. Chantal geeft al zes jaar les in linedance, waaronder nu al twee jaar bij Heart of The West vzw in Oudenburg. “Ik ben al van jongs af bezig met dansen. Ik leerde dat van mijn papa, die mij de wals, tango… aanleerde”, zegt Chantal.

Observeren

“Mijn man en ik woonden altijd in Izegem. Pas zes jaar geleden vestigden we ons in de Rozestraat in Ingelmunster”, vertelt Chantal. “In Izegem was ik lid van de N-VA. Tijdens de verkiezingen hielp ik mee met flyers rond te delen en affiches van Bert Maertens op te hangen.”

“Toen we verhuisden, vernam ik hier niets van de N-VA. Ik nam contact op met Bert, die beloofde iemand van de partij te contacteren in Ingelmunster. De eerste die langskwam, was Jan Rosseel, daarna Manfred Vanhulle, die mij adviseerde om in het bestuur te komen. Ik deed dat nog niet direct, maar sinds 2018 zetel ik wel in het bestuur”, zegt Chantal.

“Veel mensen denken dat ik een braaf meiske ben, maar dat is verkeerd. Ik observeerde en luisterde aandachtig. Op een bepaald moment wilde ik echter meer betekenen voor de N-VA. In de organisatie zelf, was ik wel al heel actief. Moest er iets worden geregeld, dan hielp ik maar qua politiek hield ik mij op de achtergrond.”

“Ik zag het wel zitten om voorzitster te worden. Ik sprak erover met mijn man, want dat brengt inderdaad veel werk met zich mee. Volgend jaar ga ik met pensioen en dus heb ik dan ook meer tijd.”

“Wat mijn grootste bekommernis is binnen N-VA? Ik wil de vereniging én de bevolking meer in het verhaal betrekken. Niet door naar gespreksavonden in Brussel of Gent te gaan, maar wel door rond de kerk iets te organiseren.”

“Sinds 28 maart ben ik voorzitter. Ik geef toe: ik ben geen echte solospeler. Ik wil zelf niet in de belangstelling staan. Ik ben iemand die vooral graag in teamverband werkt. Ik ken de capaciteiten van de medebestuursleden en die capaciteiten wil ik nog meer benutten. Ik wil dus niet alles zelf doen, maar wel taken uitbesteden aan de andere bestuursleden die eveneens talent hebben.”

“Op zondag 22 mei houden we een familiewandeling. Het is een politieke partij die dit evenement organiseert, maar het gaat daarom niet enkel over politiek. Het is vooral een familiegebeuren voor de bevolking van de eigen gemeente en buurgemeenten.”

Jonge mensen nodig

Chantal denkt aan de toekomst en hoopt jongeren warm te kunnen maken voor de plaatselijke partij. “Ik ben inderdaad op zoek naar jonge mensen. Ons bestuur heeft veel capaciteiten, maar we moeten ook denken aan de toekomst. Jonge mensen zijn wél nog geïnteresseerd in de politiek, maar ze weten soms niet in welke richting ze moeten zoeken.”

“Ik wil meegeven wat de N-VA écht is. De mensen denken: niet sociaal genoeg, niet groen genoeg. Dat is niet waar: ik ben wel sociaal en ik wil mensen helpen, maar misschien niet sociaal genoeg om bij de socialisten thuis te horen. Ik ben ook natuurgericht, maar niet genoeg om bij de partij Groen te passen. Dat wil ik de jongeren bijbrengen. In de N-VA zijn we rechts, maar niet te rechts. We hebben alle waarden in onze partij.”

“Ik wil geen voorzitster zijn die enkel aan vergaderingen denkt en niet vooruit wil geraken. In 2024 zijn er verkiezingen. We willen niet enkel met onze oude garde daar naartoe, wel met nieuwe jonge mensen, onze toekomst.”

Hoe staat Chantal tegenover een fusie van Ingelmunster met bijvoorbeeld Izegem of Oostrozebeke?

“Iedere gemeente zit ermee in z’n hoofd, maar je moet goed nadenken. Hoe ga je er naartoe? Wat ga je doen? Met wie? Is Izegem goed of slecht? Is Oostrozebeke goed of slecht? We mogen niet kijken naar de fusie om gewoon een fusie te maken, maar we moeten kijken hoe dat zal meevallen voor onze bevolking. Gaat het beter zijn in fusie met Oostrozebeke? Of met Izegem?”

“Dat moet niet tegen 2024. Dat is een beslissing die je immers niet enkel neemt voor jezelf of je politieke partij, maar vooral voor de bevolking. Aan alles zit er een positieve en een negatieve kant. Je moet dus heel goed wikken en wegen. Verlies je door een fusie politiekers, dan verlies je politiekers. Je moet fusioneren om je eigen gemeente een betere proportie te geven.”

Proevertjeswandeling

Chantal is trots op de proevertjeswandeling die ze met haar team aan het uitwerken is. “Politieke avonden zijn leuk, maar je hebt altijd mensen die niet willen aan politiek doen. Ik heb zelf kinderen en kleinkinderen. Ik dacht aan een wandeling met proevertjes.”

“We wandelen tot aan de Elfjulisingel, waar de ingeschrevenen een taartje krijgen, gemaakt door de bestuursleden van N-VA. Er is op het parcours ook een ijsje en braadworst te verkrijgen. Je kan inschrijven tussen 13 en 15 uur met vertrek aan ’t Schuttershuisje in de Waterstraat 6.”

“Ik wil N-VA vooral in het verenigingsleven brengen. Ik ben een familiemens, ik wil er zijn voor de partij, maar ik vergeet de families en de bevolking niet.”

Een kaart voor de proevertjeswandeling kost 10 euro. Kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee. Inschrijven kan via chantaldeclercq@telenet.be, maar ook aan de startplaats zelf.