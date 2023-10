CD&V-Nieuw trekt naar kiezer als Team Burgemeester in Zedelgem

De huidige kartelpartners CD&V en Nieuw trekken naar de verkiezingen van 2024 onder de nieuwe lijst Team Burgemeester. “We willen een nieuwe wind laten waaien in het politiek landschap van Zedelgem. Met Team Burgemeester leggen we nog meer de focus op het lokale verhaal.”

Huidig burgemeester Annick Vermeulen zal lijsttrekker zijn van Team Burgemeester. “We willen de Zedelgemnaars aanmoedigen om samen van onze gemeente een plaats te maken waar we nog meer fier op kunnen zijn. We zoeken geëngageerde burgers, die zich voor de lokale gemeenschap willen inzetten en bij ons willen aansluiten en dit zonder partijpolitieke kleur te bekennen”, licht de burgemeester toe.

Mix

“We zoeken naar een mix van ervaring, expertise en engagement en natuurlijk nieuwe en in het bijzonder ook jonge mensen die een belangrijke taak kunnen invullen in het toekomstige beleid. We zijn er zeker van dat we door deze keuze een sterke lijst kunnen maken met kandidaten die van hun gemeente houden en willen samenwerken om het nog aangenamer en mooier te maken in Zedelgem.”

Naast huidig Burgemeester Annick Vermeulen zullen ook tal van de huidige schepenen en gemeenteraadsleden deel uitmaken van de lijst Team Burgemeester. De coördinatoren zijn Roland Degadt (Nieuw) en Ronny Meulemeester (CD&V).

(BC)