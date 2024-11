CD&V Deerlijk vraagt gedeeltelijke hertelling van de stemmen

De CD&V-afdeling van Deerlijk heeft een hertelling gevraagd van een deel van de stemmen die op zondag 13 oktober werden uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is afwachten welke gevolgen deze hertelling zal hebben.

“Wij hebben op 30 oktober een bezwaarschrift ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen”, verduidelijkt voorzitter van CD&V Deerlijk Yves Vande Wiele. “Dat is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid nagaat van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.”

“Wij hebben een hertelling van de stemmen aangevraagd van telbureau 4. Na de officiële bekendmaking van de resultaten van de lijst- en voorkeursstemmen hebben we vastgesteld dat er afwijkende resultaten werden genoteerd op het proces verbaal van telbureau 4, waar de stembussen 9, 10 en 11 werden geteld. We hebben twee problemen vastgesteld. We vermoeden enerzijds dat het totaal aantal stemmen voor CD&V Deerlijk niet correct is. Er is immers een verschil tussen de info verkregen via onze getuigen en de officiële info. Anderzijds vermoeden we dat de voorkeurstemmen van stembureau 9 niet meegenomen werden op het proces verbaal.”

“We moeten uiteraard het resultaat van de hertelling afwachten, maar als deze vaststelling terecht zou zijn, dan zou dit gevolgen kunnen hebben voor de zetelverdeling van de partijen en voor wie in de gemeenteraad mag zetelen. Er zou geen impact zijn voor het schepencollege of voor wie burgemeester wordt. We vinden het absoluut belangrijk dat alle uitgebrachte stemmen voor partijen en kandidaten correct worden toegewezen. We gaan nu het resultaat van ons bezwaarschrift afwachten en hopen dat een hertelling van die stemmen alle twijfels hierover kan onderdrukken.” (DRD)