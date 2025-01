Caroline Vanraes (CD&V) uit Lauwe is nieuwe schepen: “Niet aan de zijlijn staan”

In de nieuwe coalitie van Voor 8930 en CD&V is Caroline Vanraes de nieuwe eerste schepen. In oktober nam ze voor de vierde keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Caroline behoort nu voor de derde keer tot de meerderheid en zat in de vorige legislatuur op de harde oppositiebanken. “Ik vervulde in de gemeenteraad al alle mandaten, uitgezonderd dat van burgemeester”, lacht ze.

Er kwam een nieuwe meerderheid, N-VA verdween naar de oppositie. “We zijn heel blij dat we in de meerderheid zitten”, zegt Caroline. “We zijn geen partij om aan de zijlijn te staan, maar om dingen vast te pakken en te ondersteunen. We zijn doeners en willen onze verantwoordelijkheid opnemen. Wie zetelt in de oppositie kan zijn mening geven, maar dat is niet onze plaats. We willen Menen weer op de kaart zetten en ons engageren.”

In nogal wat gemeenten nam CD&V aan de gemeenteraadsverkiezingen deel onder een andere naam. In Wevelgem bijvoorbeeld koos men voor CD&V 8560, in Ledegem voor Lijst Burgemeester. “We hebben er heel bewust voor gekozen om onze naam niet aan te passen en zijn heel blij met die keuze”, zegt Caroline. “Waarom zouden we eigenlijk veranderen? We hadden weinig problemen om kandidaten te vinden.”

De christendemocraten moesten in de loop van de vorige legislatuur afscheid nemen van enkele kopstukken. Het begon met gewezen burgemeester Martine Fournier die ontslag nam als gemeenteraadslid. Later volgde Lisa Maxy. Fré Vandamme nam ontslag als partijvoorzitter en ging in de gemeenteraad als onafhankelijke zetelen. En dat was nog niet alles. Laurent Coppens besloot niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Dat was heel plots, een beetje om gezondheidsreden ook”, zegt Caroline. En dan was er nog het tragisch overlijden van Sylvianne Scherpereel, een heel actief raadslid. In de aanloop naar de verkiezingen stonden we bijna zonder armen en benen.”

Geen voorakkoord

“Voor alle duidelijkheid: vooraf zaten we met niemand samen om te onderhandelen. In Menen verandert het elke keer na de verkiezingen. Het was de dag van de verkiezingen eigenlijk koffiedik kijken, tot we omstreeks 18.30 uur de volledige uitslag kenden. Burgemeester Eddy Lust was aan zet, want zijn partij was de grootste fractie en hij besliste. Ik was heel blij toen hij belde. Het was de bedoeling dat de coalitie van Voor 8930 en N-VA verder bestuurde en dat wij hen vervoegden. Wat er tussen de twee andere partijen mis gelopen is, weet ik niet. We gaven onze bekommernissen mee en daarover werd onderhandeld. We zaten vier à vijf keer samen. Het was een heel spannende periode. We gingen inhoudelijk tot het uiterste.”

Bevoegdheden

Haar bevoegdheden zijn cultuur, bibliotheken, kerkfabrieken, senioren, landbouw, netheid en groenonderhoud. Alvast een hele boterham. Netheid en groenonderhoud is iets wat leeft bij de bevolking. “We denken dat het gaat lukken met het huidig aantal medewerkers, maar het materiaal laat niet toe dat ze efficiënt kunnen werken”, klinkt het. “Cultuur is mijn grootste interesse. Dat kreeg ik mee van mijn vader Pierre zaliger. Het cultureel aanbod heeft een serieuze impact op de stad. Het geeft ook wel een beetje cachet aan onze stad, wat we best kunnen gebruiken. We hebben ook heel goede cultuurmedewerkers. Niet alleen in cultuurcentrum De Steiger, maar ook in de bibliotheek en de academie. Het personeel is heel gedreven. Ze functioneren op hoog niveau en dat maakt dat de samenwerking heel aangenaam is.”

Vergrijzing

Onze maatschappij telt meer en meer senioren. “De vergrijzing is een belangrijk gegeven”, aldus de schepen van Senioren. “We hebben een sterke seniorenadviesraad die zich focust op de verenigingen. We moeten ook aandacht hebben voor de vereenzaming onder senioren, bijvoorbeeld zij die weinig familie hebben. Het is heel belangrijk dat we ook daarop inzetten en we er nog meer tijd aan besteden.

Menen is een verstedelijkt gebied, Lauwe en Rekkem hebben een meer landelijk karakter. Het is belangrijk dat landbouwgrond voor de landbouw blijft. We blijven zorgen voor ondersteuning van de landbouw waar nodig.”