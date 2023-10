Carlo Daelman werd één jaar geleden ingezworen als algemeen directeur van Stad Kortrijk: “Ik heb een hands-on mentaliteit”

11 oktober 2022, Harelbekenaar Carlo Daelman legt tijdens de gemeenteraad de eed af als algemeen directeur van Stad Kortrijk. Eén jaar later blikken we samen met hem terug. “Ik wil Kortrijk verder laten groeien naar een hippe stad waar nog meer te beleven valt.”

Carlo Daelman woont in Harelbeke, is 54 jaar oud, gehuwd en vader van drie dochters: Yanne (27), Luna (25) en Zita (16). Met de aanstelling van Carlo als nieuwe algemeen directeur van Stad Kortrijk kwam een eind aan de selectieprocedure die liep sinds het vertrek van Nathalie Desmet begin 2022. Carlo werd door een externe jury na een uitgebreid traject naar voren geschoven als de beste van 17 kandidaten.

Nood aan grotere schaal

In juli 2022 werd hij al aangesteld als algemeen directeur, maar ging pas begin november aan de slag. “Ik wilde in schoonheid afscheid nemen van Harelbeke, met een sluitend budget voor 2023 Ik was er 14 jaar secretaris en algemeen directeur. Ik heb me er altijd goed gevoeld, maar als je zaken in gang wil steken, heb je een grotere schaal nodig. Dat was uiteindelijk mijn motivator om te solliciteren bij Stad Kortrijk.”

De maanden ervoor was Carlo een traject aan het uitbouwen voor digitale transformatie waarbij hij burgemeesters uit de Zuid-West-Vlaamse streek moest overtuigen om samen te werken. “In functie van het project ‘gemeente zonder gemeentehuis’ wordt digitale transformatie beter samen uitgevoerd in plaats van apart. Het is absurd om naast elkaar middelen en mensen in te zetten als we dezelfde ambitie hebben, maar toch liep ik soms wat tegen de muur. Voor dergelijke doelen heb je een grotere schaal nodig. Die schaal vond ik terug in een stad zoals Kortrijk. Daar wou ik deel van uitmaken en aan meewerken.”

Van Harelbeke naar Kortrijk

Carlo was op vakantie aan de zee in Mariakerke toen hij op weg naar de winkel het verlossende telefoontje kreeg van de personeelsverantwoordelijke. Kort daarop volgde burgemeester Ruth Vandenberghe. “Ze vroeg of ik kon komen naar het college van burgemeester en schepenen om kennis te maken met iedereen. Ik had enkel shorts en T-shirts mee (lacht), dus ik passeerde nog snel even thuis in Hulste voor een kledijwissel. Na een informele meet and greet in Kortrijk bereidde ik mijn communicatie voor en lichtte mijn oud-collega’s in.”

Van 300 medewerkers in Harelbeke, maakte Carlo enkele maanden later ineens deel uit van 1.800 medewerkers in Kortrijk. “Het is uiteraard anders functioneren omwille van de schaal en politieke context. Hier word je geconfronteerd met beroepspolitici, omringd door een groep politieke medewerkers, maar ik was redelijk snel mee met de manier van werken. Mijn job bij Harelbeke speelde daar zeker een rol in.”

Overkoepelende functie

De afgelopen 12 maanden was het de doelstelling van Carlo om Kortrijk nog beter te leren kennen. “Ik probeer de grootste infrastructuren en zijn medewerkers zoveel mogelijk te bezoeken zodat ik weet waarover ik babbel, hoe het eruitziet en wat de problemen zijn. Ik heb een hands-on mentaliteit.”

Als algemeen directeur van de stad moet Carlo ervoor zorgen dat wat er beslist wordt, correct wordt uitgevoerd. “Voor een dossier naar de gemeenteraad gaat, moeten allerlei voorbereidingen getroffen worden zoals onderzoek en werkgroepen sturen. Na het beslissingsniveau keert het dossier terug en sta ik in voor de opvolging en waak ik over de uitvoering. Het is een overkoepelende functie waarbij een langetermijnvisie op stadsontwikkeling nodig is. Politici werken in legislaturen, ik moet de continuïteit garanderen.”

“Kortrijk scoort goed in vergelijking met andere centrumsteden met eenzelfde inwonersniveau. We blijven groeien en zijn echt vernieuwend bezig”

De interessantste dossiers hebben voor Carlo voornamelijk betrekking op de inrichting van het publieke domein. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan de verschillende pleinen die worden onthard en vergroend. Kortrijk scoort goed in vergelijking met andere centrumsteden met eenzelfde inwonersniveau. We blijven groeien en zijn echt vernieuwend bezig.” Daarnaast spreekt de variërende jobinhoud en het coachen van mensen Carlo enorm aan.

“Warmte tussen mensen vind ik belangrijk, ik wil hen doen groeien en problemen aanpakken. Ik ben rechtdoor en heb een duidelijke visie bij elke stap, dat is nodig. Zo is het belangrijk om ons voor te bereiden op het volgende digitale tijdperk met een voldoende brede dienstverlening zodat niemand achterblijft. Wie organisatorisch, personeelsmatig en infrastructureel klaar staat, stevent af op een goed eindproduct. Ik wil Kortrijk verder laten groeien naar een nog hippere stad waar veel te beleven valt en daarbij nog meer streekgevoel, samenwerking en verbinding aanwakkeren met omliggende gemeenten. Zo zit ik al heel mijn leven in elkaar en dat wil ik ook uitdragen als algemeen directeur van Stad Kortrijk.”