Burgemeester Piet De Groote nodigt inwoners Knokke-Heist uit voor nieuwjaarsdrink en spreekt vertrouwen uit in nieuwe schepenen

Burgemeester Piet De Groote (GBL) van Knokke-Heist ziet het nieuwe jaar met drie nieuwe schepenen met vertrouwen tegemoet. Dat vertelt de burgervader in zijn nieuwjaarswensen. Daarin is De Groote niet blind voor de problemen in de wereld.

“Na de COVID-pandemie zorgde de oorlog in Oekraïne voor een nooit eerder geziene energiecrisis en economische inflatie”, zegt De Groote. “2023 wordt dan ook voor ons als lokale overheid een jaar vol zware uitdagingen. Maar, en dat is belangrijk, we zijn er volledig klaar voor. Zoals afgesproken in het begin van deze legislatuur, staan schepenen Annie Vandenbussche, Anne Vervarcke-Pattyn en Kathleen van der Hooft sinds 1 januari respectievelijk hun schepenmandaat af aan Bert De Brabandere, Antoine Geerinckx en Nick Wenmaekers. Ik wil Annie, Anne en Kathleen nog eens expliciet bedanken voor al het mooie werk dat ze in hun rijk gevulde politieke carrière hebben verwezenlijkt en ongetwijfeld nog zullen realiseren binnen de gemeenteraad”, zegt De Groote. “Deze drie topdames hebben alvast mooi het pad geëffend voor collega’s Bert, Antoine en Nick die in de komende twee jaar met nieuwe creatieve ideeën en veel werklust het gemeentelijk beleid vorm zullen geven.”

15 januari

De burgemeester nodigt als afsluiter nog alle inwoners uit. “Ik wens alle inwoners, het allerbeste voor het nieuwe jaar en nodig iedereen uit op zondag 15 januari om 11 uur op het Alfred Verweeplein om samen met het gemeentebestuur en onder de zoetpikante tonen van Sugar & Spice te klinken op een fantastisch 2023 in Knokke-Heist.” (MM)