Burgemeester Lode Morlion van Lo-Reninge neemt na 30 jaar afscheid van lokale politiek: “Juiste beslissing op juiste moment”

Na 20 jaar burgemeesterschap heeft Lode Morlion beslist om zich niet opnieuw kandidaat te stellen bij de volgende verkiezingen. Schepen Lieve Castryck (56) zal met het hele team van fractie Dynamisch het werk van de burgemeester Morlion verderzetten.

De uiteindelijke beslissing van de burgemeester om geen kandidaat meer te zijn bij de volgende verkiezingen komt niet helemaal uit de lucht gevallen. “Al eerder waren er gesprekken, al eerder was er twijfel van onze burgemeester om er al dan niet nog een legislatuur bij te nemen”, zegt Jan Deheegher, fractievoorzitter van Dynamisch.

“Het is een moedige keuze, en het was een eer en genoegen om 20 jaar met hem samen te werken. Er liggen echter nog heel wat dossiers op tafel die de burgemeester graag verder wilde opvolgen. Bijvoorbeeld: de ontwikkeling van de site Destrooper, de nieuwe organisatie van het dagelijks bestuur op het gemeentehuis en de technische dienst, de aanleg en het ontwikkelingen van nieuwe fietspaden,…”

Nauw overleg met familie

“Samen met de voorzitter van onze partij vonden wij de tijd rijp om duidelijkheid te scheppen”, legt Lode Morlion uit. “De beslissing om niet meer deel te nemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen is genomen. In het najaar van 2024 word ik 64 jaar. Eind 2024 zal ik 30 jaar politiek actief geweest zijn/ 24 jaar lang maakte ik deel uit van de gemeenteraad, waarvan 19 jaar als burgemeester. Na 30 jaar met hart en ziel ten dienste van de bevolking van Lo-Reninge is dit voor mij als een juiste beslissing op het juiste moment. Ik nam de beslissing in nauw overleg met mijn echtgenote en kinderen, en uiteraard ook na gesprekken met heel wat mensen die mij na het hart liggen.”

“Ik kan als een gelukkig en heel tevreden man terugblikken en afscheid nemen”

“Ik kan als een gelukkig en heel tevreden man terugblikken en afscheid nemen. Heel wat in mijn leven is gebeurd bij toeval, is mij eigenlijk overkomen. Zo werd ik in 1994 gevraagd voorzitter te worden van het OCMW. Ik kreeg dit mandaat als het ware in de schoot geworpen, zonder aan de verkiezingen te hebben deelgenomen, een mandaat dat ik bijzonder graag heb uitgevoerd. In 2000 volgden mijn eerste verkiezingen, met succes. Ik werd schepen. In 2005 mocht ik burgemeester Vanheule opvolgen en zo als lijsttrekker naar de verkiezingen van 2006 gaan.”

Heel tevreden

“Ik blik met heel grote tevredenheid terug op de 30 jaar ten dienste van onze stad en haar bevolking. Heel vaak wordt dan gefocust op wat er in die periode werd gerealiseerd. Uiteraard heel wat infrastructuurwerken, ontmoetingscentra, restauraties…, altijd in het licht van het creëren van een mooie en aangename omgeving waar het goed was om er te wonen. Echter twee aspecten zijn voor mij heel belangrijk: ten eerste ons bloeiende verenigingsleven, waarvoor we met de stad heel wat inspanningen hebben geleverd, zowel op vlak van infrastructuur als op logistiek vlak.”

“Ik heb alle vertrouwen in Lieve Castryck, die bij de volgende verkiezingen de lijst zal trekken”

“Een tweede aspect waar ik met bijzonder grote tevredenheid op terugblik is het resultaat van onze zorg voor ons publiek én particulier bezit. Het behoud van onze dorpen met hun beschermde kernen, mooie woningen, schitterende monumenten. Ik ben heel trots dat we samen met onze inwoners de eigenheid van deze dorpen hebben kunnen bewaren. Ik hoop in ieder geval dat de visie hieromtrent verdergezet wordt. In ieder geval ben ik bijzonder dankbaar om die dertig jaar die ik onze stad mee mocht helpen vorm geven. Wat betreft de toekomst heb ik alle vertrouwen in onze partij en haar nieuwe kopman (-vrouw) Lieve Castryck, die bij de volgende verkiezingen de lijst zal trekken”, aldus nog Lode Morlion.

Veel geleerd

“Ik ben dankbaar voor de kansen die ik de voorbije zes jaar als schepen heb gekregen. Ik heb ontzettend veel geleerd. Ik ben bereid om volgend jaar, als lijsttrekker van Team Dynamisch, naar de kiezer van Lo-Reninge te trekken. We doen dit met vertrouwde en met nieuwe kandidaten. Samen zullen we onze verantwoordelijkheid opnieuw opnemen en verder bouwen aan een mooie toekomst in veranderende tijden, voor alle inwoners van Lo-Reninge! We zijn burgemeester Lode Morlion heel dankbaar voor de uitgezette lijnen en zullen het beleid zeker op een even gedreven manier verder zetten”, zegt Lieve Castryck (56) tot besluit.