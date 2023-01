Burgemeester Bart Tommelein over de Oostendse uitdagingen voor 2023: “Thermae Palace zou ideale locatie zijn voor Mu.ZEE”

Voor burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) moet er in 2023 – liefst nog in de eerste helft van het jaar – een doorbraak komen in het renovatiedossier van de Thermen en de Gaanderijen. Hij lanceert de denkpiste om Mu.ZEE naar de Thermen te verhuizen en een nieuwe bestemming te zoeken voor het huidige museumpand in de Romestraat. “Daar is veel draagvlak voor bij de Vlaamse overheid”, zegt Tommelein, voor wie Thermae Palace een van de grote dossiers van het nieuwe jaar wordt.

“Mijn voorstel om Mu.ZEE naar het Thermencomplex te verhuizen, wordt grondig onderzocht door de hogere overheid”, aldus de burgemeester. “Vlaanderen is bevoegd voor Mu.ZEE en is eigenaar van het gebouw in de Romestraat, waar ook grote investeringen nodig zijn. En het Thermae Palace Hotel is veel te groot voor enkel de hotelfunctie, maar we willen appartementen op de site tot een minimum beperken. Ook op de plaats van het vroegere zwembad komen, zolang ik burgemeester ben, geen appartementen. Maar mochten we Mu.ZEE naar daar kunnen verhuizen, betekent dat voor Vlaanderen een veel efficiëntere inzet van de middelen. Het is ook een veel zichtbaardere locatie, een iconische plek met zicht op zee. Dat zou niet alleen voor Oostende en de kust, maar voor heel Vlaanderen een troef zijn. De familie Vanmoerkerke kan dan verder het hotel uitbaten. We moeten wel een nieuwe bestemming vinden voor het ook al iconische Mu.ZEE-gebouw in de Romestraat.”

Jullie willen ook streng optreden tegen mensen die te snel rijden. Toch niet echt populair?

“Daar is veel over te doen, maar wij zijn ervan overtuigd dat we de juiste beslissingen nemen. Het gaat over de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen. Uit mijn vele contacten merk ik dat maar een beperkt aantal mensen het daar moeilijk mee heeft. Ik zie dat andere steden, in binnen- en buitenland, de snelheid ook beperken tot 30 per uur in de centra en in de woonwijken. Op de meeste plaatsen kan je zelfs niet sneller rijden. Veel mensen die vroeger vroegen om maatregelen te nemen omdat er te snel gereden werd in hun straat, staan nu aan de klaagmuur over de zone 30. De opbrengst van de boetes gaat trouwens nog niet naar de stadskas, maar naar de federale overheid. Al zijn we wel de nodige stappen aan het zetten om daar verandering in te brengen. De opbrengst – in ons budget rekenen we op 6 miljoen euro vanaf 2024 – zal gebruikt worden voor maatregelen om de verkeersveiligheid in onze stad stelselmatig te verbeteren. Toen ik dat zondag aankondigde op de nieuwjaarsreceptie, kreeg ik meteen een groot spontaan applaus.”

Wat met sluikstorters?

“Sluikstorten, sigarettenpeuken weggooien, hondenpoep achterlaten… Ook daar treden we hard tegen op. Er is lang genoeg gewaarschuwd, we gaan nu voor een lik-op-stukbeleid. Er zijn extra vaststellers aangesteld en we zetten ook mobiele camera’s in. Sommigen hebben het daar moeilijk mee, maar het is niet de handhaving die onaanvaardbaar is. Wel de overtredingen.”

“Slechts een beperkt aantal mensen heeft het moeilijk met zone 30”

2023 wordt ook het jaar van de ziekenhuisfusie. Hoe lopen de onderhandelingen met het AZ Sint-Jan Brugge nu?

“Niet makkelijk. Ik deed een oproep om samen te werken, maar Brugge wijst dat af. De scheiding moet op hun voorwaarden gebeuren. Nochtans zouden wij voor de heel gespecialiseerde pathologieën het liefst doorverwijzen naar Brugge. Maar in tegenstelling tot Roeselare en Kortrijk slaagt Brugge er nog altijd niet in om zijn eigen publieke en private ziekenhuizen te laten samenwerken. Zij zweren bij een 100 procent publiek ziekenhuis, volledig door de politiek bestuurd. Daar ben ik het niet mee eens. Een ziekenhuis moet geleid worden door mensen die er iets van kennen.”

Vrees je niet dat Brugge de factuur voor de scheiding naar Oostende stuurt?

“Het is niet Brugge dat in Oostende geïnvesteerd heeft. Sinds het Serruysziekenhuis en het AZ Sint-Jan in 2009 huwden, deden we samen de investeringen. Ook alle inkomsten uit Oostende gingen naar het ziekenhuis als geheel. Het kan dus niet dat de hele factuur nu bij Oostende terechtkomt. Dat is praat van de oppositie in de Oostendse gemeenteraad en van de politieke leiding van het AZ Sint-Jan Brugge, niet toevallig politieke vrienden. Ik roep op om daarmee te stoppen. Gelukkig heb ik met de collega’s van andere partijen en met de burgemeester van Brugge wel een goede verstandhouding. Ik geloof dat het gezond verstand zal zegevieren.”

Ook het personeel in Oostende zit nog met veel vragen over de fusie. Maandag werd gestaakt.

(fel) “Er is een groot verschil tussen de vakbonden en het personeel. Op het stadhuis staakte geen 5 procent van het personeel, terwijl er diezelfde avond honderden personeelsleden op onze nieuwjaarsreceptie waren. Er zàl met het personeel gepraat worden en aan hun statuut wordt niet geraakt. Maar vergeet niet dat er nu ook al veel activiteiten uit het Serruysziekenhuis naar Brugge werden overgeheveld. Het labo is al verhuisd, de slaapkliniek en de materniteit dreigden te verdwijnen… Als we zekerheid bieden dat de activiteiten in Oostende blijven, is dat ook voor het personeel goed. Ik blijf er rotsvast van overtuigd dat de fusie van de Oostendse ziekenhuizen tot één AZ Oostende een goede zaak is voor de hele regio.”

Wat met het dierenasiel?

“Ook daar wil ik een doorbraak in 2023. Er komt een nieuw dierenasiel, maar niet onder de voorwaarden van de vorige coalitie. Ik betreur het welles-nietesspelletje dat daar gespeeld wordt. Wij willen niet dat de nieuwbouw voor 100 procent op kosten van de belastingbetaler gebeurt. Ook de naburige gemeenten maken gebruik van het dierenasiel. Wij gaan de vzw geen blanco cheque geven, maar rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen. Ja, wij zitten nog vol ambitie.”

Tot slot: mogen we binnenkort tickets bestellen voor een optreden op de evenementenweide in 2023?

“We zijn aan het puzzelen en opportuniteiten aan het bekijken. Ik kan nog niets concreets zeggen, maar we hopen binnenkort met een verrassing te komen.”