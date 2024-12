Brugs Belfort wordt voorlopig niet gerestaureerd bij gebrek aan Vlaamse centen

De komende zes jaar wordt het Belfort van Brugge niet gerestaureerd. “Vlaanderen heeft geen centen, zonder die steun kunnen wij die klus niet klaren”, zegt burgemeester Dirk De fauw. De visietekst van het nieuw Brugs stadsbestuur voor 2025-2030 bevat nog enkele opmerkelijke punten. Zo wil Brugge toch de bus- en cruisetoeristen belasten en wil de stad af van het oubollig imago van ‘Venetië van het Noorden’.

Maandagavond kwam het nieuwe stadsbestuur voor het eerst samen, dinsdag legden boegbeelden Dirk De fauw (CD&V) en Pablo Annys (Vooruit) een visietekst voor : een mix van de partijprogramma’s van de twee coalitiepartners. Tegen maart of april 2025 moet dit resulteren in een uitgebreide beleidsnota met alle actiepunten voor de komende zes jaren.

Belfort

Wat de grote werven betreft, blijkt dat de restauratie van het Brugse Belfort voor jaren uitgesteld wordt. “Tot de Vlaamse overheid centen ter beschikking stelt. Want die zijn er nu niet en de Brugse stadskas kan die miljoenenklus niet alleen klaren”, aldus de Brugse burgemeester. Voor de renovatie van het Groeningemuseum als sluitstuk van het museumkwartier en voor de omvorming van de Biekorf tot hart van de Stadsrepubliek heeft Vlaanderen wel al een toelage toegezegd.

Voor de restauratie van het Concertgebouw is er nog geen oplossing. 68.000 dak- en wandtegels moeten vervangen worden én voorzien worden van fotovoltaïsche cellen, zodat ze groene energie kunnen produceren. “Samen met de Vlaamse overheid zal ons nieuw stadsbestuur het Concertgebouw ondersteunen om die ecologische renovatie mogelijk te maken”, luidt de vage belofte.

Om de hoge kosten voor de herbestemming van Huize Minnewater te drukken, zal niet alleen het Huis van de Bruggeling er zijn intrek in nemen, maar er komen ook gemeenschapsfuncties zoals een wijkgezondheidscentrum.

Betaalbaar wonen

Een van de andere krachtlijnen van het pas verkozen Brugs stadsbestuur is meer aandacht voor de buurten. De inspraakmomenten krijgen een andere formule en er wordt extra ingezet op wijkmobiliteitsplannen en buurtgerichte zorg. Voor schepen Pablo Annys is betaalbaar en kwalitatief wonen de absolute prioriteit:

“We zullen een nultolerantie voeren voor leegstand en we willen de groei van vakantiewoningen verder aan banden leggen. De Stad zal zelf sites verwerven om betaalbaar wonen, zeker voor jongeren, alleenstaanden en ouderen, mogelijk te maken. Ook de strijd tegen dakloosheid wordt opgevoerd: niemand mag in Brugge tegen zijn wil op straat slapen.”

Ziekenhuisfusie

Wat zorg en welzijn betreft, neemt burgemeester Dirk De fauw het voortouw voor het opstarten van de onderhandelingen voor de fusie van het AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas: “Pablo is als voorzitter van AZ Sint-Jan niet onpartijdig, vandaar dat ik als bemiddelaar optreed. Geen van beide ziekenhuizen mag onredelijke eisen stellen. En we moeten toenadering zoeken met AZ Damiaan, want die verwijzen hartpatiënten naar AZ Maria Middelares in Gent, terwijl de ziekenwagens vanuit Oostende Brugge passeren.”

Het nieuwe stadsbestuur streeft naar een autoluw Brugge, met een aantrekkelijke binnenstad en veilige woonwijken. “In overleg met de bewoners en de handelaars onderzoeken we waar en hoe de autoluwe zone in het stadscentrum kan uitgebreid worden. We willen bewonersparkeren in de hele binnenstad invoeren. Parkeren in het stadscentrum moet voorbehouden worden voor bewoners en hun bezoekers, voor wie er werkt, voor wie er een handelszaak bezoekt. Toeristen moeten in de randparkings buiten de stad parkeren.”

Moskee

Andere aandachtspunten zijn een gefaseerde elektrificatie van de bussen, met de bediening van alle wijken en een integratie van de centrumshuttle in het aanbod van De Lijn. “Op termijn moet De Lijn zelf voor kleine, elektrische busjes zorgen, want de gratis centrumshuttle kost ons nu 950.000 euro per jaar. We willen trouwens een gedifferentieerd tarief invoeren, met goedkopere tickets voor de Bruggelingen.

Opvallend is dat het nieuwe stadsbestuur de plannen van de Islamgemeenschap om de bestaande moskee te verhuizen van de Diksmuidse Heerweg naar de Hertogenstraat in Sint-Andries ondersteunt.

Voortaan wil Brugge via een centraal aangestuurde communicatiedienst het Merk Brugge promoten. “We willen ons internationaal op een unieke manier positioneren. Eerlijk gezegd, het imago van ‘Venetië van het Noorden’ oogt niet meer zo fris. Een studiebureau onderzoekt hoe we ons best in het buitenland verkopen”, aldus Dirk De fauw.

Toeristentaks

Tenslotte wil het college een gezond evenwicht creëren tussen de leefbaarheid van de binnenstad en en kwalitatief toerisme. De burgemeester laat zijn bezwaren tegen het extra belasten van groepstoeristen – cruises en autocars – varen: “Groepen beperken tot 20 à 25 man is ook een optie, doordat ze verplicht worden tot het inhuren van extra gidsen.”

“Hoe dan ook, we verhogen de personenbelasting niet, maar verlangen een faire bijdrage van zij die gebruik maken van onze voorzieningen. Zo blijft onze stad ook financieel gezond”, besluiten Pablo Annys en Dirk De fauw unisono.