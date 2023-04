Brugge zet de tering naar de nering

De Brugse gemeenteraad heeft de resultatenrekening voor 2022 goedgekeurd. Volgens financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) is Brugge financieel gezond. Oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA) pleitte voor waakzaamheid: “De Brugse spaarpot is op!”

Financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) had goed nieuws: “Brugge is financieel gezond. Het meerjarenplan is in evenwicht. De rekening 2022 is beter dan gebudgetteerd: 8 miljoen euro beter, waardoor we een aantal miljoenen extra ruimte krijgen in het meerjarenplan. Onze schulden zijn laag in vergelijking met andere centrumsteden en we investeren voor 382 miljoen euro deze legislatuur. Dat is een record aan investeringen sinds 1971.”

Realistisch

Volgens de schepen herstelt ook toeristisch Brugge zich van de coronaperiode: “Dat blijkt onder meer duidelijk uit de gestegen inkomsten uit de retributie op de bootjes en de koetsen. Toch moeten we realistisch blijven: hoe zal de inflatie zich ontwikkelen? De voedselprijzen blijven hoog.”

Duur personeel

Geert Van Tieghem (N-VA) is verheugd om die positieve wending: “Die was ook nodig, want onze financiënschepen had grote kopzorgen. Vergeet niet dat wij van Vlaanderen genereuze toelagen krijgen. Onze personeelskosten klokken af op 100 miljoen euro. Dat is de helft van onze stedelijke uitgaven, de voorbije jaren zijn er 132 extra stadsambtenaren bij gekomen. Dit is 10 miljoen euro extra. Onze spaarpot is bijna op! We moeten de tering naar de nering zetten.”

Volgens Janos Braem (Groen) kan Brugge de kosten drukken door het nemen van klimaatmaatregelen: “Zo zijn we minder afhankelijk van dure, fossiele brandstoffen.” Hij betreurt dat Brugge de renovatie van de Biekorf uitgesteld heeft. Zijn partijgenote Karin Robert pleitte voor extra maatregelen om de stijgende kinderarmoede tegen te gaan: “Van Brugge een warme stad te maken, vergt nieuwe investeringen.”

Te rooskleurig?

Pascal Ennaert (Vooruit) wees op het personeelstekort in onder meer de woon-zorgcentra. Volgens Arnold Bruynooghe (VB) stijgt de schuldratio in Brugge met 50 procent en worden de cijfers van de resultatenrekening te rooskleurig voorgesteld: “Zo gezond is de Brugse financiële situatie niet. De leinngslast zal met 126 miljoen toenemen. Er is nood aan een doorlichting van het personeelsbestand. De besparingen door het dimmen van de lichten vanaf 23 uur zijn gesmolten als sneeuw voor de zon door de recente daling van de elektriciteitsprijzen.”

Personeelsschepen Pieter Maréchal (CD&V) zei dat Brugge zes maanden een personeelsstop ingevoerd heeft en qua aantal medewerkers op hetzelfde niveau als in 2019 zit: “We hebben echt de tering naar de nering gezet! Het is inderdaad een uitdaging om de personeelskosten onder controle te houden.”