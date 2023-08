Brugge zal gratis tampons en maandverbanden ter beschikking stellen van tieners in secundaire scholen

Vier vrouwelijke politici vroegen dinsdagavond tijdens de gemeenteraad aan het Brugs stadsbestuur om gratis tampons en maandverbanden aan secundaire scholen te verstrekken, als wapen in de strijd tegen menstruatie armoede.

Volgens Sandrine De Crom (Open VLD) hebben 12 procent van de tieners geen geld om tampons of maandverbanden aan te kopen: “Dat blijkt uit een studie van Caritas Vlaanderen. Ik vernam dat de stad Hasselt dit materiaal sinds kort gratis ter beschikking stelt voor leerlingen van secundair scholen. Kan Brugge dit voorbeeld volgen?”

Menstruatiearmoede

Zij kreeg steun van Karin Robert (Groen), Barbara Roose (Vooruit) en Benedikte Bruggeman (Open VLD). In het Brugs Atheneum zijn er met bijdragen van Soroptimist al kastjes met menstruatie materiaal aangeschaft.

Schepen voor Welzijn Pablo Annys (Vooruit) had goed nieuws voor de dames: “We stomen een reglement klaar waarvan alle Brugse secundaire scholen zullen kunnen gebruik maken. We voorzien een budget voor kastjes, menstruatie materiaal én een communicatieplan. Want 15 procent van de meisjes pleegt af en toe schoolverzuim in Brugge, er is sprake van menstruatie armoede.”