Brugge koploper in cruisetoerisme, lokale bevolking: “Het is hier geen amusementspark”

De stad Brugge nam het afgelopen jaar 78% van de cruisetoeristen voor haar rekening. Dat is gebleken uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen. Het cruisetoerisme doet enkele frustraties opborrelen bij de lokale bevolking en Minister van Toerisme Demir (N-VA) wil daar later dit jaar met de betreffende gemeenten voor samenzitten.

Uit een onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat Brugge dé hotspot is voor cruiseschepen in Vlaanderen en Brussel. Zo’n 78% van de cruises meert aan in de haven van Zeebrugge. Antwerpen komt op de tweede plaats met 17%. De Oostendse haven neemt 5% van de cruiseschepen in Vlaanderen en Brussel voor haar rekening.

Gemiddeld € 41 op een dag

De Brugse burgemeester Dirk De Fauw (CD&V) tempert wel: “Het aantal cruisepassagiers bedroeg in 2022 273.000 in Zeebrugge terwijl dit er in 2016-2017 ongeveer 400.000 waren. De perceptie dat er nu veel meer cruisetoeristen zijn, is dus strijdig met de realiteit. Er bestaat een akkoord met het havenbestuur dat er nooit meer dan twee grote cruiseschepen per dag in Zeebrugge mogen aanmeren.”

Schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit) relativeert ook het aandeel cruisetoeristen: “Die cruisetoeristen vertegenwoordigen in Brugge slechts 3% van het totaal aantal bezoekers. De meeste aanlopen gebeuren in mei, juni, september en oktober en dus niet in het hoogseizoen. Bijna 50% zijn Duitsers, gevolgd door Amerikanen en Britten. De gemiddelde besteding van een cruisetoerist is 41 euro.”

Niet Mini Europa

Ook al is het cruisetoerisme goed voor de Brugse economie, zijn de Bruggelingen zelf doorgaans niet al te blij om de aanmerende toeristen in hun binnenstad te zien. Op de vraag of het door de cruisetoeristen te druk is in de stad, gaf 51% van de lokale bevolking aan akkoord te zijn met de stelling. Dat is aanzienlijk meer dan in Gent (36%) en Antwerpen (31%). Meer dan de helft van de ondervraagden in Vlaanderen en Brussel vindt dat de cruiseschepen een negatieve invloed hebben op de omgeving.

Een anonieme Brugse getuigenis uit het onderzoek verklaart de sociale impact die de cruisetoeristen hebben: “Ze denken dat Brugge een amusementspark is als Mini Europa. Een vraag krijgen als “waar is de ingang en hoe laat sluit het?” is geen uitzondering. Brugge is nog steeds een stad vol lokale mensen.”

Cruisetoerisme herschrijven

Vlaams Minister van Toerisme (N-VA) zal het onderzoek in de komende weken voorleggen aan de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement. Ze wil met de adviezen die daaruit komen later in het jaar naar de betreffende steden en sector trekken om het cruisetoerisme te herschrijven.