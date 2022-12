Britta Roelants legt eed af als nieuwe schepen in Damme

Op de Damse gemeenteraad van donderdag 22 december legde Britta Roelants (32) uit Sijsele de eed af als nieuwe schepen voor cd&v+ in Damme. Haar mandaat gaat in op 1 januari 2023.

Britta Roelants volgt zo schepen Eveline Van Quekelberghe op die al enkele maanden terug had aangegeven zich niet langer te kunnen vinden in de werking van partij en stadsbestuur in Damme, wegens ‘teveel praatbarakken en te weinig beslissingskracht’. Ondanks die zware en publiekelijk geuite kritiek dankte burgemeester Joachim Coens Van Quekelberghe voor de ‘goede samenwerking’ de voorbije twaalf jaar als schepen.

Britta Roelants neemt ook de bevoegdheden van Van Quekelberghe over – met onder meer gezinsbeleid, welzijn en gezondheid, locale economie en jeugd – maar neemt de bevoegdheid onderwijs over van schepen Bart Desutter, die in de omgekeerde beweging dan landbouw op zich neemt.

Professioneel is Britta Roelants actief als leerlingenbegeleidster en schoolorthopedagoog in het buitengewoon secundair onderwijs. (PDV)