Brandweerzone Fluvia krijgt positief rapport: “Inspanningen werpen vruchten af”

De recent vrijgegeven brandweerinspectieverslag van HVZ Fluvia van 2023 toont zowel successen als uitdagingen in de werking van de brandweerzone. Het rapport, dat in juni werd samengesteld, prijst de zone voor significante vooruitgang, ondanks beperkte middelen en personeel.

De brandweerinspectie waardeert met name de verbeteringen in samenwerking tussen verschillende partijen, net als het management op gebieden als risicoanalyse, operationele organisatiestructuren en welzijn op het werk. Verbeteringen in de veiligheidsketen, technische brandpreventie en sensibiliseringsinitiatieven worden ook erkend.

Het rapport benadrukt wel enkele aandachtspunten voor HVZ Fluvia, waaronder de noodzaak om een agressiebeleid en effectief veiligheidsbeleid te ontwikkelen om een veiligheidscultuur te bevorderen. Ook het aantrekken en behouden van vrijwilligers, verbetering van brandpreventiesensibilisatie en digitalisering van interventieplannen worden genoemd als belangrijke uitdagingen.

Van negatief naar positief

Zonecommandant Olivier Dorme bedankt alle medewerkers en vakorganisaties voor hun inzet bij het zoeken naar gedragen oplossingen voor de resterende uitdagingen, terwijl hij de positieve richting benadrukte waarin de zone zich beweegt. Voorzitter Francis Benoit prijst de inspanningen van het team en de beleidsverantwoordelijken voor de aanpak van bijna alle verbeterpunten uit het vorige rapport, waarin HVZ Fluvia geconfronteerd werd met kritiek.

Benoit, die ook burgemeester van Kuurne is, benadrukt het belang van Fluvia: “Dit betreft zo’n 700 mensen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Ik ben heel tevreden met dit rapport, zeker gezien het feit dat het vorige rapport negatief was. Je ziet dat de inspanningen die we deden hun vruchten afwerpen, ook al zijn er nog steeds verbeterpunten”, besluit Francis Benoit.