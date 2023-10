Blankenberge ondertekent charter voor veilig verkeer

Het lokaal bestuur ondertekende vorige week het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen. “Een logische volgende stap in de uitwerking van ons lokaal mobiliteitsplan”, aldus schepen Patrick De Klerck.

SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer: met de ondertekening van het charter geeft het stadsbestuur aan zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid. “Met de ondertekening van het SAVE-charter zetten we een verdere stap in de concrete uitwerking van ons lokaal mobiliteitsplan. Een van de krachtlijnen hiervan, is de verkeersveiligheid voor de verschillende weggebruikers: samen met de leden van het SAVE-charter zullen we op het terrein bekijken hoe we dit verder vorm kunnen geven”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD).

Concreet project

De stad krijgt begeleiding van OVK-SAVE om een actieplan rond verkeersveiligheid uit te werken. OVK-SAVE vzw is een lotgenotenvereniging die families ondersteunt die een kind hebben verloren in het verkeer. Ze voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. “Het meest concrete project dat de fiets- en wandelveiligheid in onze badstad verhoogt, is de heraanleg van de schoolomgeving in de Van Maerlantstraat. Daar komt een fietsstraat waardoor kinderen en jongeren nog veiliger op school kunnen geraken. De aansluiting van de Van Maerlantstraat op de Vredelaan met een ovonde is ook al aangekaart bij de Vlaamse overheid om de oversteek ook daar nog veiliger te maken. De genomen tussentijdse maatregelen hebben zeker hun effect al gehad, maar de langetermijnoplossing is waar we reikhalzend naar uitkijken. Ook de verdere uitrol van de F34 fietsverbinding moet de doorstroming en veiligheid voor fietsers in onze stad nog verbeteren”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Indien de stad bewezen heeft een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid, ontvangt ze het SAVE-label.