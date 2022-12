Bestuur Langemark-Poelkapelle plafonneert budget uitbreiding zorgcampus op 4 miljoen euro

De uitbreiding van de zorgcampus lijkt het grootste slachtoffer te worden van de besparingen in Langemark-Poelkapelle. Dat budget wordt geplafonneerd op 4 miljoen euro. Verder werd geld gezocht in onder andere de verhoging van de retributies en het schrappen van de geplande trajectcontrole. Opvallende nieuwe investeringen zijn dan weer een veegmachine en camerabewaking in het Vijverpark.

De aanpassing van het meerjarenplan in de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle op maandag 12 december belooft voor vuurwerk te zorgen. Door de stijgende energie- en personeelskosten moet het bestuur de buikriem aanhalen. De uitgaven voor elektriciteit in Langemark-Poelkapelle stijgen met maar liefst 897.000 euro. Die voor gas met 507.000 euro. Door de loonindexaties stijgen de personeelskosten met maar liefst 2,7 miljoen euro. En ook voor de bijdrage van de politiezone Arro Ieper moest de gemeente 77.000 euro extra voorzien in de meerjarenplanaanpassing.

Meevallers

Gelukkig waren er ook meevallers. De raming van de inkomsten van de aanvullende personenbelasting stijgt met 1 ,7 miljoen euro, die van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 1,1 miljoen euro.

“We blijven belastingen wel op gelijke hoogte houden, ondanks de uitzonderlijk moeilijke tijden”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Op de retributies passen we wel een verhoging toe, dat gaat voornamelijk om indexeringen. Dat gaat dan om werken uitgevoerd door gemeentelijke technische dienst, de klusjesdienst, gebruik recyclagepark, afgifte administratieve stukken, BKO Buitenbeentje, lokaal dienstencentrum… Ook in het wzc komt er een tweede verhoging, maar die dekt absoluut niet de verhoging van de kosten.”

Uitbreiding zorgcampus

Het grootste slachtoffer van de besparingen lijkt de uitbreiding van de zorgcampus te worden. “Het budget wordt geplafonneerd op 4 miljoen euro”, vervolgt Dominique Cool. “In de vorige legislatuur werd een berekening gemaakt, en die was altijd maar aan het stijgen. Et werd voorgesteld als een project van 3,5 miljoen euro, maar het project dat men toen voor ogen had is op vandaag niet meer realiseerbaar onder de 6 miljoen euro. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Dat gaan we dan bespreken met de architect. Momenteel hebben we een bloeiend dagverzorgingscentrum dat uit zijn voegen barst. Dat is zeker een meerwaarde.”

Andere besparingen

Ander besparingen zijn er in infrastructuurondersteuning voor verenigingen (22.500 euro minder), het schrappen van de geplande trajectcontrole (200.000 euro), een verlaging van de receptie- en representatiekosten (87.000 euro minder), het doven van de straatverlichting tussen 23 uur en 5 uur (70.000 euro).

Nieuwe investeringen

Anderzijds is het gemeentebestuur wel nog van plan om te investeren in netheid in de gemeente. Zo wordt er 140.000 euro voorzien voor de aankoop van een veegmachine. 30.000 euro gaat naar de aankoop van een perceel grond langs de Broenbeek op het kruispunt van de Hooyaardstraat en de Klerkenstraat. Het perceel sluit aan bij een groter stuk natuurgebied dat de gemeente eerder kon aankopen. Er komt ook een nieuw plan voor de vergroening van de dorpskern van Sint-Juliaan, goed voor een investering van 50.000 euro. Voor investeringen in zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen wordt 250.000 euro extra uitgetrokken.

Camerabewaking

Opvallend is ook de 24.000 euro extra voor camerabewaking in het Vijverpark. “In de zomer was het daar iedere week heibel”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “We hadden ook niet altijd even nette bezoekers. We willen paal en perk aan stellen aan het zwerfvuil en het vandalisme. Het zou gaan om een mobiele eenheid zodat het ook elders in de gemeente kan ingezet worden.” (TOGH)