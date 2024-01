BEKIJK – Vooruit Menen maakt opvallend campagnefilmpje met August Debunne in glansrol

De verkiezingen naderen en dat weten ze ook bij Vooruit in Menen. Ze postten daarom een opvallend campagnefilmpje waarin de drie lokale speerpunten worden bejubeld door… August Debunne. “Een sterke figuur wiens waarden we nog altijd overleveren”, klinkt het.

“We wilden eens iets anders”, zegt voorzitter van Vooruit Menen Herman Ponnet. Op sociale media lanceerde zijn partij een opvallend campagnefilmpje. Om beurt worden de sterktes van de drie schepenen en speerpunten voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen omschreven. Eerst Patrick Roose, daarna Angelique Declercq en ten slotte Kasper Vandecasteele.

Borstbeeld

Vlotte montage en mooie cadrage, maar het is vooral de voice-over die in het oog springt. Het borstbeeld van August Debunne op de kast komt in beeld en begint zogezegd te spreken. Debunne is nog altijd een socialistisch boegbeeld. Hij werd in 1921 burgemeester van Menen en zou dat blijven tot 1938. Hij was de eerste rode burgemeester van Vlaanderen.

Je zou kunnen denken aan de video die CD&V onlangs postte, waarin ze Jean-Luc Dehaene tot leven wekten met artificiële intelligentie. Maar dat willen ze bij Vooruit Menen niet gezegd hebben. “We wekken hem niet tot leven, hé”, benadrukt Ponnet. “Het gaat om het beeld en de persoon. Debunne blijft een sterke figuur wiens waarden we nog altijd overleveren.”

Geen beloftes

Ook opvallend: in het filmpje worden geen beloftes geuit. Wel wordt gewezen op wat de drie schepenen al verwezenlijkten en welk werk ze nog voor de boeg hebben. “Bewust. We willen tonen dat ze goed bezig zijn en dat ze ook zo verder zullen doen.” (JDr)