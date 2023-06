Bart Tommelein geen kandidaat Open VLD-voorzitter: “Focus op mijn stad”

Bart Tommelein is geen kandidaat om Egbert Lachaert op te volgen als voorzitter van Open VLD. Dat maakt hij vrijdag duidelijk via sociale media. “Ik focus verder op mijn stad”, aldus de Oostendse burgemeester.

Bart Tommelein was drie jaar geleden kandidaat-voorzitter van zijn partij, maar moest toen de duimen leggen voor Egbert Lachaert. Nu deze woensdag bekendmaakte dat hij de voorzittershamer neerlegt, is Tommelein geen kandidaat om zijn plaats in te nemen. “Ik blijf op post voor jullie, voor onze stad!”, post de burgemeester van Oostende vrijdag op sociale media. Hij zegt verder nog: “Mijn focus ligt volledig op Oostende. Ik heb dat enkele weken geleden voor mezelf beslist en dat blijft zo.”