Bart Dochy opnieuw lijsttrekker van CD&V/VD, campagne officieel afgetrapt

Het kartel van CD&V, N-VA, Open VLD en onafhankelijken wil ook in oktober volgend jaar gezamenlijk als CD&V/VD naar de kiezer trekken met burgemeester Bart Dochy als lijsttrekker.

“In het verleden is gebleken dat een grote stabiele meerderheid leidt tot kwaliteitsvol bestuur”, aldus de burgemeester. “Mooie realisaties zijn op te lijsten. Nog belangrijker is de toekomstvisie voor een gezonde, bruisende, levendige gemeente.”

Rondgang

“We willen een bestuur zijn dat initiatief van verenigingen, mensen en bedrijven stimuleert, dat zorgzaam is en wie het moeilijk hebben mee vooruit helpt. Traditioneel bezoeken we de mensen aan huis, halfweg de legislatuur. Corona gooide echter roet in het eten. Onlangs zijn we gestart met onze rondgang huis aan huis. Elk adres in de gemeente krijgt minstens iemand van de meerderheidsgroep aan de deur. Niet thuis, geen nood… er wordt een briefje achtergelaten met een uitnodiging jouw mening, opmerking of suggestie door te geven.”

Dienstbaar zijn

Met de slogan Ledegem elke dag opnieuw ging de huidige meerderheid in Ledegem naar de vorige verkiezingen in oktober 2018.. “Het is aan de politiek om dienstbaar te zijn voor de mensen, elke dag opnieuw”, zegt Dochy. “Daar maken we een punt van. Vandaag starten we een extra contact met iedere inwoner. De lokale politiek in Ledegem is overtuigd dat dienstbaarheid voorop moet staan. Wij willen mensen ook overtuigen dat de lokale politiek voor henzelf belangrijk is. We willen samen verder werken aan een mooie toekomst van onze mooie gemeente.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde CD&V/VD maar liefst 77,1 procent van de stemmen. Of het hoogste percentage van alle gemeenten in Vlaanderen. Bart Dochy was goed voor een monsterscore van 3.750 voorkeurstemmen en kreeg zijn lijst nog een zetel bij, zodat de meerderheid uitkwam op 18 zetels van de 21. Zo kon hij, samen met zijn team, een derde opeenvolgende ambtstermijn als burgemeester aanvatten.

Oppositie

In de oppositie telt Vooruit twee zetels en Groen één. “Er is voorlopig nog geen nieuws, maar we zijn ermee bezig”, aldus fractieleider Caroline Seynhaeve (Vooruit). Zelfde klanken bij de groenen. “Maar het nieuws komt er binnenkort aan”, aldus Sien Jacques (Groen). (Erik De Block)