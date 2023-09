Baliebrugge maakt zich op voor grote werken aan Sint-Godelievekerk, waarbij ook aan basisschool wordt gedacht

Er is al een tijdje sprake van verbouwingswerken aan de Sint-Godelievekerk in Baliebrugge, bij Oostkamp. Tot nu toe was het plan om het kerkgebouw aan te passen naar een multifunctionele zaal met respect voor de erediensten. Zopas werd nu bekendgemaakt dat de kerk zal ingepast worden in een veel groter bouwproject, waar ook de basisschool zich in terug kan vinden.

Als je een Baliebruggenaar ontmoet, is de kans groot dat het een jonge mama of papa is. Mede door de ontwikkeling van veel nieuwe bouwwijken zijn er de laatste jaren veel jonge gezinnen naar Baliebrugge getrokken. Er zijn diverse redenen: zoals de betaalbaarheid van de gronden, het mooie landelijke gebied met toch een vlotte verbindingen door de nabijheid van de E403, maar ook een levendig dorp met nog tal van voorzieningen zoals de plaatselijke kleuter- en basisschool en veel wijkinitiatieven zoals de Baliefoor.

Plannen Sint-Godelievekerk

Dat de gemeente de kerk in Baliebrugge een nieuwe inrichting wil geven voor het lokale gemeenschapsleven, is niet nieuw. Het kerkgebouw is voor de gewone kerkdiensten te groot. Tegelijk wil de gemeente het kerkgebouw goed onderhouden. “Ik wil niet naar Franse toestanden gaan waar kerken, door te hoge onderhoudskosten, verwaarloosd worden en duiven zich komen huisvesten. Het kerkgebouw moet de deur meer openen zodat de maatschappelijke kost voor onderhoud en renovatie een groter maatschappelijk draagvlak krijgt. De kerk was steeds een plaats van verbinding. Ik wil die verbinding gewoon zo breed mogelijk maken”, horen we van burgemeester Jan de Keyser.

Een ruimer maatschappelijk gebruik compenseert de kosten die gemaakt moeten worden. Architecturaal leent de kerk van Baliebrugge zich hier goed toe. Er is een mooie open middenbeuk die polyvalent gebruik mogelijk maakt. De gemeente stelde een ontwerper aan die van de huidige kerk een hedendaagse warme plek maakt voor de Baliebruggenaar met ruimte voor kleine misvieringen, bib, kinderopvang en het lokale gemeenschapsleven.

“Het kerkgebouw moet de deur meer openen zodat de maatschappelijke kost voor onderhoud en renovatie een groter maatschappelijk draagvlak krijgt”

Bij de finalisering van de technische plannen eind vorig jaar bleek echter dat het voorziene budget zwaar werd overschreden. Dit door extra onvoorziene werken, de aanpak betonrot, duurzaamheidsinvesteringen en de stijgende kosten van de grondstoffen. Dit alles had tot gevolg dat de gemeente zich moest beraden. Het is belangrijk een correcte keuze te maken, een keuze die rekening houdt met het beschikbare budget en toch biedt wat Baliebrugge nodig heeft.

Vrije Basisschool Baliebrugge

Intussen was er bij de Vrije Basisschool een groot probleem opgedoken. Een audit toonde serieuze tekortkomingen aan het schoolgebouw langs de Torhoutsestraat. Eerst dacht de scholengroep aan renovatie, maar dat bleek niet de meest toekomstgerichte keuze. Op vraag van burgemeester Jan de Keyser zijn alle betrokken partijen samengekomen. “Ik stelde de ‘focus’ helder. Hoe kunnen we samenwerken waardoor het dorp Baliebrugge toekomstgericht wordt uitgebouwd? Belangrijk was dat er een kleuter- en lagere school bleef in Baliebrugge. Daarom werd een masterplan uitgetekend voor de buurt, waarin ook de toekomst van de school is meegenomen”, aldus de burgemeester.

In dit nieuw plan wordt het kerkgebouw ook intensief gebruikt door de school. Er komt een bewegingszaal en een eetruimte voor de school in de kerk. Hiervoor gaat het dak van de kerk en komt er een verdieping in de kerk. Na de schooluren en tijdens vakanties kunnen deze polyvalente ruimtes volop gebruikt worden door de verenigingen. De lagere school verhuist naar een nieuw gebouw dat komt op de hoek van de Vrijgeweidestraat en het Baliebruggeplein. Er komt een nieuw plein tussen school en kerk. Dit plein dient als speelplaats voor de school. En op de schoolvrije uren kan het gebruikt worden door jeugd en verenigingen. Dit wordt een mooie groene verbindingsplaats tussen de school en de kerk.

De schoolsite in de Torhoutsestraat wordt gesloten en de grond wordt verkocht aan de gemeente. Wat de plannen zijn voor deze site is nog niet duidelijk. “Het gebouw d’Oude Kerke wordt opgefrist en exclusief door de school gebruikt. Hierin zal het administratief hart van de school gehuisvest worden. In de nieuwbouw zullen er zes klassen ondergebracht worden. Deze nieuwbouw zou moeten klaar zijn tegen het begin van het schooljaar ‘25-26”, horen we van directeur Tanja Vandenabeele. Daarmee zal de school weer op één locatie gehuisvest zijn wat voor de werking toch heel wat voordelen zal bieden. (GST)