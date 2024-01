Babbelplus geeft extra oefenkansen Nederlands aan anderstaligen in Kortrijk

Onder impuls van Plan Samenleven van de Vlaamse regering zet Stad Kortrijk verder in op oefenkansen voor anderstaligen met het nieuwe concept van Babbelplus. Het nieuwe concept is gestart op 13 januari.

Al vele jaren zijn in Kortrijk praattafels en schoolbabbels actief. Het zijn plekken waar anderstalige Kortrijkzanen op een laagdrempelige manier het Nederlands kunnen oefenen onder begeleiding van Nederlandstalige vrijwilligers. “De oefenkansen Nederlands zijn belangrijk om anderstalige Kortrijkzanen te ondersteunen bij hun integratie in de stad”, duidt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

“Het spreken van de Nederlandse taal geeft toegang tot het maatschappelijke leven, want taal verbindt ons allemaal. Begin oktober 2022 werden vanuit Plan Samenleven subsidies toegekend voor oefenkansen Nederlands. Een deel van deze middelen werd ingezet voor de aanstelling van een deeltijdse projectmedewerker.”

“Gedurende het eerste projectjaar werd vooral ingezet op de bestaande praattafels en schoolbabbels”, aldus schepen van Gelijke Kansen Philippe De Coene (Vooruit). “Naast het inzetten op werving en ondersteuning van de vrijwilligers, gingen we ook op zoek naar bestaande drempels en hiaten binnen de doelgroep. Zo kwamen we tot de vaststelling dat we op vandaag vooral veel vrouwen bereiken, terwijl mannen en vooral jongvolwassenen niet altijd aansluiting vinden bij de praattafels en schoolbabbels.”

“Kortrijk heeft al heel wat ervaring met het aanbieden van oefenkansen Nederlands. We combineren het oefenen van Nederlands met andere activiteiten: ontmoeting in de wijkcentra, infosessies vanuit de school, kennismaking met het aanbod van de Deelfabriek. Met Babbelplus bundelen en versterken we nu deze inspanningen om nog meer mensen te bereiken die hun Nederlands willen bijschaven en intussen ook andere mensen leren kennen.”

“We kunnen nu gericht oefenkansen aanbieden voor groepen die we op vandaag moeilijk bereiken”

Nieuw concept

Vanuit een aantal bevindingen in het eerste projectjaar groeide het voorstel om te kiezen voor een nieuw concept waarbinnen oefenkansen Nederlands gebundeld worden met als doel een gevarieerd aanbod te hebben voor potentiële deelnemers en samen te werken met andere organisaties. “Op deze manier kunnen we gericht oefenkansen aanbieden voor groepen die we op vandaag moeilijk bereiken. Babbelplus omvat verschillende oefenkansen Nederlands. We bieden een aantal vaste activiteiten aan en daarnaast ook een variabel aanbod”, zegt initiatiefneemster Marie Dehullu van Babbelplus.

De vaste activiteiten komen wekelijks/maandelijks terug, op vaste momenten. “Hieronder vallen de praattafels, Babbelboards met gezelschapspellen spelen en Babbel en Wandel met korte wandelingen, gecombineerd met een bezoek aan een gebouw/dienst/organisatie. Met het variabele aanbod willen we inspelen op vragen en noden vanuit de doelgroep of aanbod vanuit organisaties mee bekend maken. We organiseren eenmalige activiteiten of kortdurende workshops om het bredere publiek te kunnen bereiken.”

“Ik leer Nederlands al voetballend” – Aubert

Vrijwilligers Elise en Johan werken al geruime tijd mee met de Babbelsessies. “Het is gemakkelijker een taal leren via een gezelschapspelletje, dat maakt het veel meer informeler en verkleint de afstand tussen ons en de ‘leerling’ wat aardig lukt. Het werkt indirect en is laagdrempelig”, zegt Johan.

“Ik heb tot 10 jaar geleden in scholen en in taalklassen gewerkt en deed dit graag. Deze Babbels zijn een mooi verlengde ervan, ik wilde al langer mee doen aan een taalbad om zo anderstaligen te helpen”, getuigt zijn vrouw Elise. “Een gezellige babbel bij een kopje koffie of thee maakt het hier veel gemakkelijker.”

Al voetballend

Aubert, die voetbalt, ziet het anders: “Meepraten aan een praattafel ligt me niet zo. Ik voetbal graag en hou van dat clubgevoel: het schept al een aparte band. Als je elkaar iets kan toeroepen in het Nederlands bereik je alle medespelers en dat is belangrijk: ook het ontmoeten van tegenspelers is belangrijk als je de taal spreekt”, getuigt Aubert.

“Die sessies zijn belangrijk: het is elkaar helpen en ondersteunen en vooral ook sociale contacten leggen of verbeteren, alles laagdrempelig. We gaan ook op zoek naar meer actieve kansen: er zijn nog mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een namiddag samen op stap gaan en iets bezoeken. We proberen alle doelgroepen te bereiken”, aldus initiatiefneemster Marie Dehullu.

Voor Azyza ligt het nog een beetje moeilijk. “Ik leer veel bij maar het gaat iets langzamer, ik ben nog niet zo lang bezig. Ik heb er wel veel zin in om veel bij te leren: het schept banden”, zegt ze.