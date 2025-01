Audit Vlaanderen werpt licht op onregelmatigheden: OCMW Nieuwpoort in de schijnwerpers

Het OCMW van Nieuwpoort ligt onder vuur na een onderzoek van Audit Vlaanderen naar onregelmatigheden bij overheidsopdrachten. Hoewel de audit geen forensisch onderzoek opende, formuleerde ze duidelijke aanbevelingen om fouten in de toekomst te voorkomen. De bestuursploeg reageerde met een actieplan, maar de oppositie spreekt van een diepere problematiek en roept op tot drastische veranderingen.

Na een melding over mogelijke onregelmatigheden onderzocht Audit Vlaanderen de werkwijze van het OCMW. Daarbij stelde de audit vast dat de regelgeving bij overheidsopdrachten niet altijd correct werd nageleefd, met name bij opdrachten rond juridische adviesverlening en consultancy. Zo ontbraken er voldoende motivaties voor keuzes, of werden procedures niet volgens de regels toegepast.

Het OCMW Nieuwpoort reageerde met een drievoudig actieplan: oprichting van een juridische dienst om toezicht te houden op de correcte toepassing van wetgeving; herziening van de visumprocedure om meer transparantie te creëren bij het afsluiten van contracten en gespecialiseerde opleidingen voor medewerkers, zodat zij up-to-date blijven met de wetgeving.

Burgemeester Kris Vandecasteele benadrukt het engagement van het bestuur: “De aanbevelingen van Audit Vlaanderen zijn een wake-upcall. We zijn vastberaden om het vertrouwen in onze werking te versterken.”

Oppositie spreekt van diepere problemen

Hoewel het bestuur optimistisch communiceert over het actieplan, klinkt er scherpe kritiek vanuit de oppositie. Pro-raadslid Nicolas Vermote beschuldigt het stadsbestuur van een gebrek aan transparantie: “Via de pers communiceren en zo raadsleden buitenspel zetten, toont een gebrek aan respect. Het bestuur vervalt opnieuw in oude gewoontes.” Vermote herinnert aan eerdere bevindingen uit zijn eigen onderzoek en verwijst naar een artikel waarin hij vraagtekens plaatst bij de gunning van opdrachten rond WZC De Zathe.

Ook Dimitri Dedecker van Gezond Verstand Nieuwpoort is niet mals: “Dit gaat niet over detailfouten, maar over aanbestedingen voor meer dan 1,3 miljoen euro. Opdrachten werden toegekend aan bevriende bedrijven, zonder andere kandidaten een eerlijke kans te geven. Dit is geen kwestie van maatregelen, maar van een politieke cultuur die grondig moet veranderen.” (PG)