Arnold Naessens was 22 jaar schepen in Zedelgem: “Met slogan ‘kleur Nolle zijn bolle’ naar kiezer getrokken”

Eerste schepen Arnold ‘Nolle’ Naessens (61) geeft zijn schepenambt door aan Stijn Timmerman (39). De advocaat, net als Naessens ook een Loppemnaar, was de voorbije vier jaar gemeenteraadslid voor CD&V. “Ik wil jonge mensen oproepen om zich te engageren voor de gemeentepolitiek. Het is echt de moeite waard en het brengt je als mens zoveel waardevols bij”, moedigt Arnold Naessens ‘de jeugd’ aan.

Eerste schepen Arnold Naessens (CD&V) draagt zijn bevoegdheden Wonen en Omgeving, Milieu, Personeel, Facility- en Gebouwenbeheer, Duurzaamheid en Natuur en Landinrichting per 1 januari over aan Stijn Timmerman. “We zijn als tandem naar de kiezer getrokken in 2018. Ik heb toen mijn woord gegeven dat ik na vier jaar mijn schepenambt zou overdragen aan Stijn. Die vier jaar zijn nu voorbij.”

Waarom maakte je destijds die afspraak?”

Arnold Naessens: “Simpelweg omdat wij bij CD&V vinden dat er op tijd en stond tijd moet zijn voor verjonging. Ik deel die visie voor 200 procent. Ik ben een voorstander van verandering en een woord is een woord. Ik blik met tevredenheid en dankbaarheid terug op mijn politieke loopbaan als schepen, maar nu is het aan de jongere generatie. Die zorgt voor nieuw bloed en laat een frisse wind waaien binnen de politiek. Al mogen we nu al van een nieuwe, jonge wind spreken in het schepencollege. Met Ellen Goes (CD&V) en Charlotte Vermeulen (Nieuw) heeft het college er twee jonge én competente vrouwen bijgekregen. Nu met Stijn erbij is die verjonging nog meer een feit. Nu ik de kans krijg, wil ik jonge mensen oproepen om zich te engageren voor gemeentepolitiek. Het is echt de moeite waard en het brengt je als mens zoveel waardevols bij.”

En wat met de volgende verkiezingen? Zullen we opnieuw Nolle zijn bolle kunnen kleuren?

“Zeg nooit nooit, kijk naar Eddy De Wispelaere (ereschepen die een comeback maakte bij N-VA, red.). Maar vandaag zeg ik neen en wellicht zal dat ook zo blijven.”

Arnold ‘Nolle’ Naessens zette zijn eerste stappen in de politiek bij de start van het millenniumjaar. Meteen mocht hij in 2001 starten als schepen voor CD&V. “Ik ben een rasechte Loppemnaar en genoot wat bekendheid door mijn aandeel in het Loppems Cafétheater. Ik was al eerder gevraagd door CD&V, maar ik heb altijd gezegd dat ik maar in de politiek zou stappen als CD&V en Nieuw zich verzoenden. Toen dat gebeurde, moest ik de daad bij het woord voegen en ben ik naar de kiezer getrokken met de slogan ‘Vertrouw ten volle, kleur Nolle zijn bolle’.”

Waarom CD&V?

“CD&V was een logische keuze. Het was, en is, de enige partij die oplossingsgericht werkt en rechts en links wil verzoenen. Vandaag mis ik het grijs in de politiek. Mensen willen zwart of wit.”

Als schepen heeft u alle bevoegdheden doorlopen, behalve sport. Hoe komt dat?

“Op één of andere manier is die bevoegdheid nooit tot bij mij geraakt, al heb ik zeker wel interesse voor sport.”

Wat brengt de toekomst?

“Ik was van plan om volledig te stoppen met de politiek, omdat ik geen babysit wil zijn. Maar ik kan me nog ten dienste stellen van de partij en daarom neem ik na Nieuwjaar Stijn zijn plaats in als gemeenteraadslid. Ik zal evenwel niet zijn taak als fractievoorzitter overnemen. Die functie gaat naar Wino Debruyne. In maart ga ik ook met pensioen bij Dana, het metaalbedrijf in Brugge waar ik een managementfunctie uitvoer. Ik heb trouwens altijd de politiek gecombineerd met een voltijdse job. De extra vrije tijd die nu vrijkomt zal ik goed kunnen benutten bij mijn gezin. Zondag kregen mijn vrouw en ik te horen dat ons zesde kleinkind op komst is.”

Wat zijn uw grootste verwezenlijkingen van de voorbije 22 jaar voor de gemeente Zedelgem?

“Ik ben niet onmiddellijk de man die vaak achterom kijkt. Zeker al niet als het gaat over het opsommen van verwezenlijkingen. Al is het maar omdat je nooit iets alleen doet. Toch kan kijken naar het verleden verrijkend zijn. Al was het maar om daaruit te leren hoe je dingen goed hebt aangepakt en wat je in de toekomst best beter doet. Na 22 jaar schepenambt kan ik dan alleen maar vaststellen dat ik met tevredenheid mag terugkijken op al die jaren. Ik heb fantastische mensen mogen ontmoeten, ook om mee samen te werken. Dat heeft toch tot heel wat realisaties geleid. De beste ideeën krijgen enkel vorm als die door meerdere mensen worden gedragen en gesteund. Maar als ik dan toch een beetje historiek moet schetsen dan wil ik graag een aantal, voor mij, belangrijke projecten aanhalen.”

“Als ik van één iets spijt heb, dan is het dat Zedelgem nog geen cultureel centrum heeft”

“Geen enkel bedrijf is met eenzelfde snelheid gegroeid als de gemeente. Toch ongelooflijk hoe snel de gemeentelijke diensten zijn uitgebouwd tot een sociale dienstverlener die er in slaagt om dagelijks 24.000 klanten tevreden te stellen. Ons concept van dienstencentra en ontmoeting in de verschillende deelgemeentes is iets waar deze bestuursploeg trots mag op zijn. Maar er zijn nog zoveel zaken, zoals ons eigentijdse, moderne gemeentehuis. Het cultureel ambassadeurschap dat we in 2002 oprichtten werd ondertussen al veelvuldig gekopieerd. Ook ons adopteer-een-bermregelement is intussen door vele gemeentes overgenomen. Dan is er natuurlijk ook nog de ontwikkeling van Vloethemveld, de parel waar we bijzonder fier op zijn.”

Zijn er ook dingen die u graag had verwezenlijkt gezien?

“Al ik van één iets spijt heb, dan is het dat Zedelgem nog geen cultureel centrum heeft. Ik heb dat altijd heel graag gewild, maar we hebben het er nooit doorgekregen. Dat heeft alles te maken met de noden van het moment en compromissen sluiten. Ik hoop vurig dat Zedelgem snel zijn cultureel centrum krijgt.”