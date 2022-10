Ann Gunst wordt schepen van dierenwelzijn in Lichtervelde

In Lichtervelde wordt schepen Ann Gunst (CD&V) ook verantwoordelijk voor dierenwelzijn, een bevoegdheid die tot dusver nog niet bestond.

Koenraad Coussée (N-VA) vroeg deze week tijdens de gemeenteraad of de bevoegdheid dierenwelzijn kon toegevoegd worden met het oog op de schepenwissel begin volgend jaar. Steven Kindt (CD&V) volgt dan partijgenoot Jos Goethals op. “Na de raad hebben we dit met het college van burgemeester en schepenen besproken”, vertelt Ann Gunst. “Ik heb toen onmiddellijk gezegd dat ik die bevoegdheid wel op mij wilde nemen. Ik ben dan ook altijd bezorgd geweest om het welzijn van zowel mens als dier”.

Ann Gunst had tot dusver zorg en welzijn en Noord-Zuidbeleid in haar takenpakket zitten. “Momenteel heb ik nog geen idee wat de invulling van mijn nieuwe bevoegdheid inhoudt”, weet de schepen. “Dat zal ik zelf nog moeten uitzoeken”. De kersverse schepen voor dierenwelzijn heeft zelf een poes. “We hebben recent ook een puppy in huis gehaald”, aldus de schepen. “Die is ondertussen al 6 maand”. (BCH)