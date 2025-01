Andries Sioen (39) is nieuw in het schepencollege van Moorslede: “Er is nu geen ruimte om zotte dingen te doen”

Andries Sioen (39) is in Moorslede nieuw in het schepencollege. In oktober nam hij voor de derde maal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Eerlijk? Ik had er geen rekening mee gehouden dat ik schepen zou worden”, klinkt het. “Ik ben niet de populist maar ben ‘preus’ op mijn eigen resultaat. Ik behaalde het vierde hoogste aantal voorkeurstemmen.”

De partij Sterk behaalde een verpletterende overwinning en kwam uit op maar liefst elf van de 21 zetels. “We hadden graag twee zetels extra gewonnen en in onze stoutste dromen hoopten we op drie meer”, zegt Andries. “Dat we uitkwamen op elf zetels was helemaal zot.” De partij van burgemeester Sherley Beernaert had dus de absolute meerderheid, maar koos toch om de coalitie met Visie voort te zetten. “De avond van de verkiezingen klonk het in de euforie om er alleen voor te gaan, maar daags nadien was het van beter niet alleen, zeker? Elf zetels tegen tien zou krap zijn. Als er iemand niet is wegens ziekte, vakantie of werk, hebben we geen meerderheid van vergaderen meer. Gingen we er alleen voor, dan legden we een grote druk op iedereen om er elke gemeenteraad te zijn.”

Wie is Andries Sioen? PRIVE Samen met zijn uit Poperinge afkomstige echtgenote Nele Saint-Germain en kinderen Emiel (8) en Skyes (4) woont Andries Sioen in de Pastorijstraat in Slypskapelle. LOOPBAAN Andries behaalde een masterdiploma politieke wetenschappen en ook een master bestuurskunde. Andries werkt voor de stad Roeselare en is er departementshoofd publieke dienstverlening. Vrije tijd Samen met zijn zoontje Emiel is hij lid van de Dadizeelse Parklopers (Dapalo). Al vele jaren is Andries secretaris van wielerclub Slyps Sport.

Eerst Groep a

De kersverse schepen zette zijn eerste stappen in de politiek bij Jong cd&v. “Niemand in de familie heeft een politiek verleden”, zegt Andries. “Ik studeerde politieke wetenschappen en bestuurskunde en was altijd geïnteresseerd in politiek”, vertelt hij. “Het was Sigrid Verhaeghe die me indertijd heeft aangesproken om op de lijst van Groep a te staan. Drie jaar voor de verkiezingen van oktober 2012 was ik al lid van Groep a. Ik had zes stemmen te kort om rechtstreeks verkozen te worden. Ik woonde toen nog maar een half jaar in Slypskapelle. Groep a belandde in de oppositie en verschillende oudgedienden namen ontslag als gemeenteraadslid en zo kwam ik als opvolger in de nieuwe gemeenteraad. In de loop van die legislatuur begonnen we met enkelen aan een nieuw verhaal met Sterk en vormden de volgende verkiezingen vanaf 2019 met Visie een nieuwe meerderheid. De vorige legislatuur was ik fractieleider.”

“We willen verder bouwen op de fundamenten”

Tijdens de campagne doen er nogal wat kandidaten huisbezoeken. “Beroepshalve was ik bezig met de voorbereidingen van de verkiezingen voor de stad Roeselare en was het dus een heel drukke periode”, zegt Andries. “Ik kon dus niet alles, maar deed wel huisbezoeken. Met twee of drie van onze partij Sterk. We zijn met een grote bende. De burgemeester deed álle huisbezoeken.”

Financiën

Zijn bevoegdheden zijn heel divers. De belangrijkste is uiteraard financiën. Daarnaast ook algemene dienstverlening, personeel, communicatie, ICT, digitalisering en archief, burgerzaken, erediensten en begraafplaatsen. “Ik ben wel een cijferman”, vertelt Andries over zichzelf. “Met cijfers bezig zijn doe ik wel graag. Als schepen van Financiën wordt het nu de drukste periode met de opmaak van het nieuwe beleidsplan. De cijfers van de gemeentefinanciën kleuren groen, maar er is geen ruimte om zotte dingen te doen. We willen veel investeren in wegenwerken en iedereen weet dat dit niet goedkoop is. We willen verder bouwen op de fundamenten. Buiten voor het nieuw administratief centrum gaan er in deze legislatuur niet veel lintjes worden doorgeknipt.”

Met twee kinderen in huis en zijn job wordt het als schepen een drukker leven. “Het wordt heel pittig. Ik ben bezig mijn structuur aan het zoeken. Ik blijf voltijds werken. Van rechtswege moet ik twee dagen per maand politiek verlof nemen omdat ik als mandataris werk voor een openbaar bestuur. Op dinsdagvoormiddag ga ik niet werken, er is dan schepencollege.”

Atletiekpiste

De kersverse schepen en zoontje Emiel zijn lid van de Dadizeelse Parklopers (Dapalo) die al jarenlang vragende partij zijn voor een atletiekpiste die er maar niet komt. Het probleem is de locatie. “Het moet recreatiegrond zijn en dat ligt moeilijk”, zegt Andries. “Het is niet zo dat we het niet willen doen. Planologisch zie ik het niet voor mekaar komen. We moeten realistisch zijn.”

De nieuwe schepen wil vooral ook de drie deelgemeenten verbinden. “We weten soms niets van mekaar. Als er één iets is dat ik zou willen realiseren is dat inwoners van Moorslede naar Dadizele gaan als er iets te doen is. Of naar Slypskapelle en omgekeerd”, besluit schepen Andries.

