Ambassadeur Kazachstan te gast in Staden

In Staden kreeg burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) de Kazachse ambassadeur Margulan Baimukhan op bezoek. De burgervader bezocht samen met de ambassadeur een aantal bedrijven in de gemeente.

“Ik heb de ambassadeur een paar jaar geleden ontmoet”, vertelt de burgemeester. “Hij heeft altijd gezegd dat hij eens naar Staden op bezoek wilde komen. Kazachstan is voor Europa een heel belangrijke handelspartner in Midden-Azië. De ambassadeur was zeer geïnteresseerd om eens op bezoek te komen met het oog op eventuele economische opportuniteiten. Staden heeft immers enorme bedrijvigheid in onder andere de voedselverwerkende nijverheid. We ontvangen de ambassadeur in het gemeentehuis en trekken nadien naar het bedrijf Mol. Daarna doen we ook nog Westfro aan”. (BCH)