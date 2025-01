“Altijd een doener geweest”: Frans Debouck neemt afscheid na 36 jaar gemeentepolitiek

Een opvallende afwezige in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente Wingene is voormalig schepen Frans Debouck (RKD). “Ik had stiekem gehoopt er na de laatste verkiezingen nog bij te zijn, maar het heeft niet mogen zijn”, laat hij ontgoocheld weten. Debouck speelde 36 jaar lang een belangrijke rol in het politieke wel en wee van Ruiselede. En even opvallend: hij heeft al die jaren nooit in de oppositie gezeten.

“Het is eigenlijk burgemeester Marcel Dupont die me in 1988 wist te overhalen, om op zijn lijst te gaan staan”, herinnert Frans Debouck (76) zich nog. “Ik haalde meteen 550 stemmen. Ik kreeg toen ook al voorstellen van de toenmalige oppositie Groep ’88. Maar ik ben Dupont gevolgd en later Etienne Biebuyck en Greet De Roo. Eerst als OCMW-raadslid, daarna als gemeenteraadslid en de laatste 12 jaar als RKD-schepen voor sport, feestelijkheden en middenstand. Op die manier ben ik rustig in de politiek kunnen ingroeien. Als kunstsmid kon ik vrij jong met pensioen gaan en dat is mijn geluk geweest. Een schepenambt is gauw een halftijdse job. Als je dat nog eens met een voltijds beroep moet combineren, wordt dat quasi onmogelijk. Mijn vrouw Christiane heeft me altijd gesteund. Het is niet toevallig dat we al 54 jaar getrouwd zijn.”

Iets betekenen

Dat Frans Debouck diep verstrengeld zat en zit in het lokale verenigingsleven is een mega-understatement. Hij is niet weg te denken uit het Feestcomité Ruiselede, hielp mee aan de Molenstoeten en de latere driejaarlijkse Molenfeesten, de Parkfeesten, het Rommelmarkt-comité, de fietssneukeltoeren, allerlei wielerkoersen, bestuurslid van wielerclub Ruiselede Sportief, stichter en voorzitter van De Molenstappers, lid van Tuinhier, Vl@s, Neos… En ook nog eens 52 jaar trouw bloedgever! Je kan rustig stellen, dat er in Ruiselede geen pluim kon vallen of Frans heeft er iets mee te maken. Hij verklapt dan ook geen groot geheim als hij stelt: “Ik ben een doener. Altijd geweest. Ik wilde voor onze gemeente iets betekenen, het verschil maken. Ik durf zeggen dat ik daar af en toe toch in geslaagd ben.”

Toekomstgericht

Een van de realisaties waar Frans het meest trots op is, is de grondige renovatie van de sportsite. “We beschikken nu over de meest moderne infrastructuur wat betreft onthaal, kleedkamers, sanitair, opbergruimten, sporthal, voetbalvelden, tennis, beachvolleybal…”, somt hij op. “Dat project heb ik van A tot Z opgevolgd en altijd toekomstgericht gewerkt. We hadden zowel de gasverwarming als de elektriciteit zo kunnen laten. Maar als je tijd- en kostenbesparend wil plannen, zorg je voor het meest energievriendelijke warmtepomp-systeem. En voor een extra elektriciteitscabine met alle nodige kabels, zodat – als er ooit zalen worden bijgebouwd – het hele elektriciteitsnet niet opnieuw moet worden uitgebroken. Met deze realisatie zijn we weer mee voor jaren.”

Nooit moedeloos

Natuurlijk zijn er ook ontgoochelingen. “De bouw van de cultuurzaal sleept al jaren aan. Mijn collega Marc De Muynck heeft daar zijn schouders onder gezet, maar als schepen voor infrastructuur en patrimonium sleep je dat ook mee. Dat vreet aan je. Van die hele administratieve rompslomp word je soms moedeloos. Maar als schepen kun je je dat niet veroorloven: de moed verliezen. Wat de fusie betreft, hadden we inderdaad kunnen wachten. Dat was de makkelijkste weg geweest.”

“Als schepen mag je nooit de moed verliezen”

“Maar als RKD wilden we onze kop niet in het zand steken. Als klein dorp zaten we echt aan onze limiet. Met te veel eenmansdiensten ben je wel verplicht beroep te doen op externe expertise en adviesbureaus. Dat kost handenvol geld. Je blijft als bestuur maar examens uitschrijven om je onderbezet personeelskader aan te vullen en er komt gewoon geen behoorlijke kandidaat opdagen. Dan weet je het wel. We hebben die beslissing in eer en geweten genomen en we denken met Wingene onze eigenheid te kunnen behouden. Dat zou onmogelijk geweest zijn met Aalter en een groot vraagteken met Tielt.”

Niet verbitterd

Op 76-jarige leeftijd kwam Frans tijdens de verkiezingen van oktober opnieuw op als voorlaatste op de CD&V-RKD-lijst. Maar 483 stemmen waren niet genoeg voor een zitje in de nieuwe gemeenteraad. “Ik ben niet verbitterd door de uitslag, maar ik ben wel ontgoocheld”, geeft Frans toe. “Maar ik heb de knop omgedraaid. Ik zal me nog twee jaar inzetten in het bijzonder comité voor de sociale dienst en blijf actief in de wielerclub en bij mijn wandelclub De Molenstappers. Wanneer ik terugblik, mag ik toch zeggen dat ik me altijd voor honderd procent heb ingezet en dat ik met opgeheven hoofd door Ruiselede mag wandelen.”