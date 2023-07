Aankooppremie voor jonge gezinnen groot succes in Nieuwpoort

Op zondag 24 juni organiseerde CD&V Nieuwpoort voor de achtste maal haar BBQ van de burgemeester in de Vismijn. Daar kondigde burgemeester Geert Vanden Broucke aan dat de aankooppremie voor jonge gezinnen een succes is, en dat de werken in de Victorlaan van start gaan.

Burgemeester Geert Vanden Broucke lichtte toe dat de aankooppremie voor jonge gezinnen een succes was. Sinds de goedkeuring van de premie in 2021, kochten reeds 75 jonge gezinnen een eigendom in Nieuwpoort. “We hoopten op een mooi resultaat, maar dit cijfer overtrof onze verwachtingen”, erkende burgemeester Vanden Broucke. “Met een gemiddelde leeftijd van 53,34 jaar zijn we de gemeente met de derde oudste bevolking van het land. Dit na Koksijde en Knokke-Heist. Iedereen is natuurlijk welkom in onze stad, maar we hebben nood aan meer arbeidskrachten die hier ook kunnen wonen”, licht burgemeester Geert Vanden Broucke de beslissing toe.

Werken Victorlaan

Een tweede opvallende aankondiging was de start van de werken aan de Victorlaan. De Victorlaan staat in Nieuwpoort bekend als de slechtste weg in de stad. Eerder besliste vervoersmaatschappij De Lijn dat ze hier geen bussen meer laat rijden door te veel schade veroorzaakt door het slechte wegdek. “Ik vreesde dat ik de derde burgemeester zou worden die zijn tanden op dit dossier zou stuk bijten”, zei burgemeester Vanden Broucke, “Maar ik hoop dus ooit de nieuwe weg te kunnen openen met een vol gebit.”