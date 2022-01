Aankoop De Kring een van de grootste projecten van deze legislatuur in Poperinge: “Aan inrichting hangt wel een stevig prijskaartje”

Naast de Vroonhofsite is de aankoop van het voormalige gasthof De Kring een van de grootste projecten van deze legislatuur in Poperinge. Heel wat verenigingen zullen er straks onderdak krijgen. Er hangt wel een stevig prijskaartje aan vast.

“De voorbije jaren sloten een aantal private zalen de deuren. Zaal Het Belfort op de Grote Markt maakte plaats voor een nieuwbouwproject, De Gilde sloot de deuren en ook Gasthof De Kring hield in de zomer van 2016 op te bestaan. De druk op de nog overblijvende zalen is dan ook heel erg toegenomen en veel verenigingen hebben geen vaste stek meer. Zo ontstond bij het stadsbestuur het idee om De Kring aan te kopen.”

“Een interessante ligging, een groot complex in het hart van de stad en langs drie wegen bereikbaar. Gasthof De Kring was vroeger de thuisbasis van heel veel verenigingen en dat zorgde voor leven in de stadskern”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

“Onder meer de harmonie Sint-Cecilia zal er terecht kunnen, maar ook de Flanders Memorial Pipe Band, de Westcorner Brassband, de fotoclub, koor Hopchora, schildersateliers, kooklessen, maar er zullen ook vergaderruimten zijn en een ruime zaal, waar dus allerhande activiteiten zullen kunnen plaatshebben, zoals een optreden maar ook een maaltijd van een vereniging. Aan de inrichting hangt wel een stevig prijskaartje. Bij aankoop zag het gebouw er nochtans nog goed uit, en het werd ook steeds goed onderhouden.”

“Maar omdat wij als overheid openbare gebouwen uitbaten, moeten wij aan strenge regelgevingen en eisen voldoen in verband met elektriciteit, brandveiligheid, toegankelijkheid (rolstoelvriendelijkheid en lift, red.), ventilatie – zeker nu niet onbelangrijk – enzomeer. Dat maakt dat de renovatie verder gaat dan wij aanvankelijk dachten”, aldus nog de burgemeester.

“Wij begrijpen zeker dat investeren in verenigingen nodig is”, zegt Sophie Gruwez van Open VLD. “De bedoeling was om op korte termijn en met beperkte middelen een volwaardige zaal voor verenigingen te hebben, alsook onderdak voor de harmonie. Het meerjarenplan eind 2020 voorzag een budget voor aankoop en verbouwingen van 1.867.685 euro. Dit steeg in het meerjarenplan van juni 2021 plots naar 4.192.500 euro en in december 2021 naar 4.757.500 euro. In één jaar tijd dus een stijging met 2.889.815 euro!”

Geen enkele uitleg

“In het budget diende het restaurantgedeelte niet begroot te worden, gezien het installeren van de keuken en de inrichting van de zaal ten laste viel van de concessionaris. Tot op heden kwam er geen enkele uitleg over wat het stadsbestuur nu eindelijk van plan is met het gebouw en wanneer men met de renovatie zal starten. We zijn immers meer dan twee jaar verder en nog altijd staat het gebouw leeg en te verkommeren.”

“Na twee keer aandringen vanwege onze fractie kwam vorige week eindelijk een uitnodiging om ter plaatse een rondleiding te krijgen. De plannen zouden binnenkort getoond worden aan de oppositie. Intussen blijft het afwachten voor de vele verenigingen die op vandaag een grote nood hebben aan zalen en infrastructuur. Tevens zijn we heel ver weg van een investering met beperkte middelen om op korte termijn een oplossing te bieden voor de verenigingen”, besluit Sophie Gruwez.

