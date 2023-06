500 dagen voor de verkiezingen: grootste partijen in Ieper sluiten gezamenlijke lijsten niet uit

Nog 500 dagen en we mogen een nieuw stadsbestuur kiezen. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) trapte de campagne af door aan te kondigen dat ze zichzelf wil opvolgen, maar ook de andere partijen schieten in gang. CD&V schuift opnieuw Katrien Desomer naar voren als kopvrouw, Vooruit trekt de kaart Philip Bolle. N-VA, Groen, Ieper2030 en PVDA laten nog niet te veel in hun kaarten kijken. Over gezamenlijke lijsten zijn de meningen evenwel verdeeld.

Op 13 oktober 2024 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nog 500 dagen dus, maar onder meer door de afschaffing van de opkomstplicht worden ze behoorlijk onvoorspelbaar. Ook de manier waarop de burgemeester wordt aangeduid, verandert. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie, wordt vanaf 2024 automatisch burgemeester. Bovendien heeft de lijsttrekker van de grootste lijst vanaf de volgende verkiezingen veertien dagen lang een exclusief initiatiefrecht om een coalitie te vormen. In heel wat steden en gemeenten leidden die nieuwe regels al tot de vorming van gemeenschappelijke lijsten. In Ieper is er voorlopig nog geen sprake van kartellijsten, al sluit niemand ze uit.

CD&V

Vooral bij CD&V, momenteel de grootste fractie in de gemeenteraad maar wel in de oppositie, lijken ze open te staan voor samenwerkingen. “Voor ons gaat het niet zozeer over onder welke vorm – alleen, kartel of stadslijst – we naar de kiezer trekken, inhoud is het belangrijkste”, zegt voorzitter Brecht Vangheluwe. “Als we daar met andere partijen al op dezelfde lijn kunnen staan, staan wij open om een samenwerking te bespreken. De komende weken en maanden zullen daarover uitsluitsel moeten brengen. We hakken de knoop door voor de start van het nieuwe schooljaar.”

Wie de lijst zal trekken, lijkt wel al vast te staan. “We zullen naar de kiezer trekken met heel wat nieuwe mensen, maar ongetwijfeld ook met heel wat bekende gezichten, onze fractieleidster Katrien Desomer op kop”, vervolgt Brecht Vangheluwe. “Of ze effectief lijsttrekker wordt dient officieel beslist te worden op onze partijraad in september, maar het staat vast dat Katrien Desomer de onbetwiste kopvrouw is voor CD&V Ieper. Indien we alleen naar de kiezer trekken, is Katrien dus inderdaad lijsttrekker en kandidaat-burgemeester.”

Open Ieper

Eerder had Emmily Talpe (Open Ieper) zich al duidelijk geprofileerd als kandidaat-burgemeester. “De voorbije jaren is de nieuwe wind vanuit het stadsbestuur duidelijk voelbaar geweest in Ieper”, zegt voorzitter Pepijn Decoene van Open Ieper. “Er is ook keihard gewerkt om onze stad zo goed mogelijk te loodsen door de enorme uitdagingen die op ons pad kwamen. Er is zowel bij Emmily Talpe, maar ook bij schepenen Patrick Benoot en Diego Desmadryl heel veel goesting om nog eens zes jaar verder te werken aan een Ieper waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en te ontspannen. Ook de huidige gemeenteraadsleden blijven geëngageerd en zijn van plan zich opnieuw kandidaat te stellen.”

Ook Open Ieper staat open voor een gezamenlijke lijst. “We sluiten gezamenlijke lijsten of een stadslijst met twee of meerdere partijen niet uit, maar de voorwaarde is uiteraard dat er inhoudelijk een gelijklopende visie is over de ambities voor onze stad”, aldus Pepijn Decoene.

Vooruit

Met vijf zetels en drie schepenen is Vooruit de voornaamste coalitiepartner van burgemeester Talpe en Open Ieper. “We zijn nu de derde partij in Ieper, er zou dus al heel wat moeten gebeuren om de grootste partij en de burgemeester te mogen leveren”, stelt voorzitter Gunther Pertry. “Maar mocht dit toch zo zijn, dan is – op basis van zijn voorkeurstemmen van 2018 en het feit dat hij opnieuw onze lijstrekker wordt – Philip Bolle onze kandidaat-burgemeester. Ons streefdoel is eerder om opnieuw een sterke en ruime ploeg naar het schepencollege te kunnen sturen. Men hoeft immers geen burgemeester te zijn om op het beleid te kunnen wegen. Onze huidige mandatarissen bewijzen dit momenteel dag na dag.”

Ook Gunter Pertry stelt vast dat het werken met gezamenlijke lijsten in steeds meer gemeenten ingang vindt. “Wij voelen ons echter, als derde partij in Ieper, niet geroepen om hierin het voortouw te nemen. Mocht de vraag ons gesteld worden – wat voor alle duidelijkheid nog niet is gebeurd – dan zullen we dit binnen het partijbestuur bekijken, in de wetenschap dat een gezamenlijke lijst zowel voor- als nadelen heeft. Voordeel is dat je op die manier je eigen politieke toekomst een stuk kunt veiligstellen, nadeel is dat je hiermee een groot stuk van je eigenheid opgeeft. Ondertussen bereiden wij ons dus voor om op eigen kracht naar de kiezer te trekken.”

N-VA

N-VA is met drie gemeenteraadsleden de vierde partij in de gemeenteraad. De coalitie met Open Ieper en Vooruit leverde de partij wel twee schepenpostjes op. Met het oog op 2024 laat voorzitter Bernard Van Isacker echter nog niet veel in zijn kaarten kijken. “We zullen eerstdaags beslissen met wie we als kopman naar de kiezer trekken”, aldus Van Isacker. “Wat betreft de lijstvorming, laten we ons niet opjagen.”

Ook bij N-VA wordt een gezamenlijke lijst niet uitgesloten. “We zijn bereid om samen te werken met andere partijen op voorwaarde dat zij onze kernwaarden delen. We zijn van mening dat een samenwerking de efficiëntie en effectiviteit van het beleid kan verbeteren, maar het moet wel gebaseerd zijn op gedeelde principes en doelstellingen. Als er een gezamenlijke lijst is die bij ons programma aansluit en waarbij de N-VA ook haar stempel kan drukken, zeg ik zeker niet nee.”

Groen

Groen neemt eveneens een afwachtende houding aan. “Net zoals bij de vorige verkiezingen schrijven we eerst ons programma”, zegt fractieleider Sam Vancayseele van Groen. “Uiteraard zoeken we naar geïnteresseerden, maar het is voor ons belangrijk dat wie op onze lijst staat ook onze inhoud kan uitdragen. Er is ook nog geen beslissing genomen wie de lijst zal trekken. Zowel Diederik (Vandenbilcke, red.) als ikzelf willen wel opnieuw op de lijst staan. We hebben geen plannen om een kartellijst te vormen, want we willen met onze eigen inhoud kunnen onderhandelen. Het kan voor andere partijen misschien een strategische zet zijn om de grootste te zijn, maar als je tweemaal water bij de wijn moet doen – bij een kartelvorming en later bij een coalitievorming –, wat heb je dan nog gewonnen?”

Ieper2030

Nancy Six scheurde in 2020 af van Vlaams Belang en vormt de fractie Ieper2030 met Saskia Dehollander. “We zijn nog maar in grote lijnen bezig met de verkiezingen. We weten wel al dat we zullen opkomen, maar onze strategie hebben we nog niet bepaald. Of ik lijsttrekker word? Eigenlijk is dat de evidentie, maar ik ben er nog niet helemaal uit”, zegt Nancy Six, die geruchten dat er opnieuw toenadering is met Vlaams Belang tegenspreekt. “Ik heb alleszins geen contacten gehad. Ik sta wel open om met iedereen te praten en wil met iedereen in zee gaan, maar er zijn nog geen contacten met andere partijen.”

PVDA

Een onbekende factor in de Ieperse politiek is nog PVDA. De extreemlinkse partij scoort goed in de peilingen, maar ligt momenteel nog niet wakker van de gemeenteraadsverkiezingen. “We bereiden ons eerst voor op de federale en Vlaamse verkiezingen”, zegt medeverantwoordelijke Peter Degand. “We zullen zeker opkomen in Kortrijk, Oostende en Brugge. In de andere steden en gemeenten moeten we kijken wat haalbaar is. We zijn als partij aan het groeien in Ieper. Er komen leden bij, maar nog niet zoals in andere grote steden.”

Veel animo voor gezamenlijke lijsten is er niet bij PVDA. “Ik weet dat er hier van alles aan het gebeuren is achter de schermen en dat er vergaderingen geweest zijn, waarbij de ene de andere wil inruilen. Ik pas dan meteen, want dat is bierkaartjespolitiek en dan gaat het om de burgemeester en niet om de inhoud.”