Klachten alom over de sporthal van Wijtschate

Op de gemeenteraad van vanavond kaartte Nathan Duhayon (CD&V) de vele klachten aan die hij hoorde over de staat van de sporthal in Wijtschate. Klachten die al langer leven, maar blijkbaar niet opgelost raken. Schepen Bart Vanacker (GB) beloofde beterschap.

“Ik kreeg veel opmerkingen van gebruikers van de sporthal, die me zeggen dat er veel zaken blijven aanslepen”, stelde Nathan Duhayon. “En dan gaat het over defecte verlichting, verlichting die niet sterk genoeg is voor federaties van bepaalde competitiesporten, aanhoudende problemen met de verwarming, schilderwerken die beloofd zijn maar waarvoor er geen budget meer zou zijn, lekken in het dak die niet aangepakt worden, nooddeuren die niet goed afsluiten, extra tafels en stoelen die beloofd zijn of sleutels die gevraagd zijn maar niet worden geleverd.”

“Wekelijks onder water”

“Het sanitair werd wel al onder handen gepakt – wat uiteraard positief is – maar dat leidt tot nieuwe problemen. Want zowel de gang als de inkom en zelfs een deel van de sportzaal staan sindsdien wekelijks onder water. Ik heb de video’s en foto’s gezien, en ik kan jullie verzekeren dat het de moeite was. Dat specifieke waterprobleem is er al sinds deze zomer, maar ook dat wordt onvoldoende strikt opgevolgd.”

“Bovendien werd er tijdens de verkiezingscampagne gretig gezegd dat zowel het dak als de verlichting van de sporthal volledig werden vernieuwd, wat door meerdere gebruikers van de sporthal wordt tegengesproken”, aldus Nathan, die afsloot met enkele pertinente vragen : “Wat werd precies gedaan aan het dak en de verlichting van de sporthal? Wat is de reden dat er veel van deze zaken blijven aanslepen? Welke zaken staan nog te gebeuren? Wat staat op de planning om de komende maanden aan te pakken? En wordt er een grondige renovatie van de sporthal voorzien in de komende jaren?

Betere verlichting en nieuwe dakbedekking op komst

Schepen Bart Vanacker (GB) relativeerde en somde aan reeks werken op die wél al zijn gebeurd. “En de zaken die u hier opnoemt zijn me ook al door de volleybalclub gesignaleerd en we werken eraan. Voor het bijstellen van de verlichting tot voldoende sterkte worden de nodige stappen gezet om zeker tegen het volgende seizoen in orde te zijn, dit seizoen mogen de clubs nog uitspelen onder de huidige omstandigheden.” Hij gaf toe dat er, ondanks herhaalde tussenkomsten, telkens weer nieuwe waterproblemen opduiken, maar die moeten volgens hem ook niet altijd overdreven worden. “Een bepaalde keer lag de oorzaak gewoon bij een sifon die was verstopt door dameshaar in de douche”, aldus de schepen, die ook nog aankondigde dat er een grondige dakvernieuwing op stapel staat.

“Allez, als ik dat allemaal zo hoor, dan is er niets aan de hand en komt alles in orde”, reageerde Nathan Duhayon schamper. “En u doet nogal meewarig over die brief van de volleybalclub, de klachten komen heus niet alleen uit die hoek en voor mij zijn ze structureel : omdat de problemen al maanden aanslepen en er geen gehoor komt, breng ik ze naar de gemeenteraad.” Bart Vanacker antwoordde hierop dat hij met de sportverenigingen duidelijk heeft afgesproken dat ze hem altijd erbij mogen roepen als ze vragen of problemen hebben. “En dat is ook af en toe al eens gebeurd. Mijn deur staat altijd open.”