Joachim Coens is de West-Vlaamse mandatenkampioen, maar hoeveel ‘postjes’ heeft jouw burgemeester?

Joachim Coens is de mandatenkampioen onder de West-Vlaamse burgemeesters. Met 22 stuks zat hij in 2020 ver boven het provinciale gemiddelde van zeven mandaten. Goed voor een jaarwedde van minstens 254.502 euro. “Maar die lijst geeft een vertekend beeld”, vindt de burgemeester van Damme en voorzitter van CD&V.

Elk jaar spelen onze politici open kaart en krijgt de bevolking een zicht op het aantal mandaten dat ze uitvoeren. Het gaat over hun actieve mandaten in 2020, die ze vorig jaar in kaart moesten brengen voor het Rekenhof. Wij doken in de bezigheden én verdiensten van de West-Vlaamse burgemeesters. Daaruit blijkt dat niemand zo veel mandaten uitvoerde als Joachim Coens: 22, waarvan zeven die vergoed werden.

Met minstens 254.502 euro bruto op jaarbasis staat Coens ook bovenaan de lijst van best verdienende burgemeesters in onze provincie. Een belangrijke opmerking: in onze berekeningen nemen we telkens het minimumbedrag van elke inkomstenvork mee, de actuele bedragen liggen dus mogelijk een stuk hoger.

Overlappingen

Het leeuwendeel van die 254.502 euro komt van zijn rol als voorzitter van de CD&V, een vergoeding die wordt begrensd op 200.000 euro. Als burgemeester van Damme verdient Joachim Coens tussen de 50.615 en 101.228 euro per jaar. Daarnaast ontving hij in 2020 ook – iets bescheidener – vergoedingen als bestuurder van de Maatschappij van de Brugse Zeehaven, Flanders Cold Center, Vlaamse Havens, enzovoort.

(lees verder onder de grafiek)

Volgens Joachim Coens geeft de mandatenlijst een vertekend beeld. “Ik ben in 2019 CD&V-voorzitter geworden en heel wat van die mandaten overlappen elkaar daarom. In de loop van 2020 zijn negen (op één na onbezoldigde, red.) van die 22 mandaten vervallen, omdat dat toen inderdaad te veel werd”, zegt hij. “Ik concentreer mij vooral op mijn voorzitter- en burgemeesterschap. Met die functies komen nu eenmaal bepaalde mandaten mee, zoals bestuurder van de Scholengroep Katholiek Onderwijs. Maar het is zeker niet zo dat ik tientallen jobs tegelijk uitvoer en daar telkens een riant loon voor krijg.”

Niet recht evenredig

Het aantal mandaten loopt alvast niet altijd recht evenredig met de centen die op de rekening van onze burgemeesters belanden. Joachim Coens is haast de enige die zowel in de lijst met mandaten als in de lijst met vergoedingen de top 10 haalt. Zo voert Bart Dochy slechts drie mandaten uit, waarvan twee bezoldigde. Zijn burgemeesterschap en functie als Parlementslid leverden hem minstens 186.475 euro op, een pak meer dan bijvoorbeeld Lies Laridon.

De burgemeester van Diksmuide voerde in 2020 het meest aantal bezoldigde mandaten uit, tien in totaal. Toch haalt ze daarmee slechts een minimumbedrag van 74.939 euro binnen. Dat ligt zelfs lager dan de gemiddelde jaarlijkse minimumvergoeding van onze burgemeesters, zijnde 80.512,87 euro. Ook Stephan Mourisse boerde goed in 2020, maar dat komt vooral door zijn job als notaris. Niet elk mandaat is dus even lucratief, zo blijkt.

Niet iedereen heeft de behoefte om naast zijn of haar functie als burgemeester nog andere verantwoordelijkheden op te nemen, zoals Dirk Sioen van Zonnebeke en Karlos Callens van Ardooie. Ook Eddy Lust en Dirk Walraet, respectievelijk burgemeester van Menen en Spiere-Helkijn, houden het bij één mandaat, maar zij gaven in 2020 ook nog hun pensioen aan.

Te laat

Slechts twee West-Vlaamse burgemeesters dienden geen mandatenlijst in. Björn Prasse van Blankenberge had in 2020 nog geen publieke mandaten en was dus vrijgesteld. Gauthier Defreyne van Gistel had wel zes mandaten maar hij miste de deadline, naar eigen zeggen door “adreswijzigingen en miscommunicatie”. Intussen bevestigde het Rekenhof de ontvangst van zijn lijst.

Zij hebben het meest mandaten 1.Joachim Coens, Damme, 22 mandaten 2.Christof Dejaegher, Poperinge, 21 mandaten 3.Lies Laridon, Diksmuide, 21 mandaten 4.Anthony Dumarey, Oudenburg, 20 mandaten 5.Rita Demaré, Hooglede, 20 mandaten 6.Piet De Groote, Knokke-Heist, 15 mandaten 7.Geert Vanden Broucke, Nieuwpoort, 12 mandaten 8. Peter Roose, Veurne, 12 mandaten 9.Wilfried Vandaele, De Haan, 11 mandaten 10.Dirk Verwilst, Meulebeke, 11 mandaten