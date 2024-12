Heuvellandse jeudbewegingen krijgen te weinig subsidies, vindt CD&V

Op de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar werden de toelagen voor 2025 aan de socio-culturele verenigingen goedgekeurd. Geert Debergh (CD&V) luidde hierbij de alarmbel over de financiële toestand van de jeugdbewegingen. “De kosten voor kamp en spelmateriaal zijn de jongste jaren enorm gestegen, terwijl de toelage van de gemeente sinds 2018 niet is aangepast. Wij vragen een verhoging van die toelage.”

Voor de Heuvellandse jeugdverenigingen staat opnieuw 14.000 euro ingeschreven. “En bedrag dat al zes jaar lang niet is gewijzigd, en dat terwijl de prijzen voor overnachting en voeding voor het jaarlijkse kamp flink zijn gestegen. Ik spreek uit ervaring : het wordt tegenwoordig echt de eindjes aan elkaar knopen om nog op kamp te kunnen gaan. En dan spreek ik nog niet over de werking door het jaar, waar ook alles duurder wordt.”

Burgemeester Wieland De Meyer (GB) pareerde de vraag tot verhoging van de subsidie door te stellen dat er door de stopzetting van de werking van KSA Nieuwkerke en KLJ Wijtschate nu minder jeugdbewegingen zijn om de pot van 14.000 euro onder te verdelen, maar dat werd nadien tegengesproken door Nathan Duhayon. De burgemeester haalde ook nog aan dat de gemeente toch flink investeert in de jeugdlokalen, onder meer ook in zonnepanelen, wat de energiefactuur toch drukt voor de jeugdbewegingen. Schepen Bart Vanacker (GB) merkte ook nog op dat de vertegenwoordiger van KSA Westouter (de jeugdbeweging waarvoor Geert Debergh zich engageert, nvdr.) op de jeugdraad zijn akkoord had gegeven voor het nieuwe subsidiereglement.

Voor de Heuvellandse sportverenigingen komt er volgend jaar wel een verhoging : de globale pot wordt opgetrokken van 15.000 naar 18.000 euro. Er komt ook een extra toelage van 7.500 euro voor de zwemclubs, wat eigenlijk een onrechtstreekse subsidie is voor het schoolzwemmen.

Bij de stemming over de toelagen 2025 onthield de CD&V zich, GB en N-VA stemden voor.