Heuvellandse gemeenteraad bespreekt rapport van Audit Vlaanderen

Vanavond vond in gesloten zitting de langverwachte bespreking plaats van het rapport dat Audit Vlaanderen opstelde naar aanleiding van zijn forensische onderzoek van enkele maanden geleden. De bespreking duurde ruim twee uur en het ging er naar verluidt bij momenten vrij hevig aan toe. Achteraf werd in het openbaar weinig commentaar gegeven, het is nu even afwachten wat het verder verloop zal zijn.

Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) wil eigenlijk helemaal niets kwijt. “Dit was een gesloten zitting, dus wat daar gezegd werd mag niet worden voortverteld. Maar ik herhaal bij deze wel wat ik al voortdurend gezegd heb : hier is geen sprake van fraude of persoonlijke verrijking, dat werd vanavond nogmaals letterlijk bevestigd. Er is wel sprake van procedurefouten en van zaken die anders aangepakt moeten worden. Iedereen maakt fouten. Ik vind het heel erg dat de oppositie de term fraude blijft gebruiken. De gemeente neemt nu de aanbevelingen op om in de toekomst de procedures nog scherper te stellen. Ik denk dat dit duidelijk genoeg is, en voor de rest : ik denk niet dat de bevolking van Heuvelland echt wakker ligt van deze affaire.”

Ook Nathan Duhayon (CD&V) is eerder karig met commentaar. “Uiteraard is het niet onze bedoeling om wat besproken is in de geheime zitting publiek te maken, maar we zijn er toch niet gerust in. Wat mij het meest verontrust, is dat er bij de burgemeester en zijn ploeg geen enkel schuldbesef is. Ze lijken het belang van de ernstige feiten die Audit Vlaanderen heeft blootgelegd volledig te missen. Er is sprake van verregaande normvervaging, de feiten worden geminimaliseerd. De antwoorden van de betrokkenen aan Audit Vlaanderen staan vol tegenstrijdigheden en er waren duidelijk vertragingsmanoeuvres om het dossier over de verkiezingen te tillen. Bovendien heeft de burgemeester tijdens de campagne publiekelijk uitspraken gedaan over de audit die nu absoluut niet blijken te kloppen. We hebben tijdens de gemeenteraad tal van vragen gesteld om de zaken helder op tafel te krijgen. We verwachten dat het parket deze zaak grondig onderzoekt en zullen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gouverneur aandringen op nauwlettend toezicht over de aanbevelingen uit de audit.”