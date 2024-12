Het kerkenplan in Heuvelland wordt een dure zaak

Bij de bespreking van het financieel meerjarenplan op de jongste gemeenteraad had Nathan Duhayon (CD&V) het moeilijk met de enorme kostprijs van de verbouwing van de kerk van Kemmel tot OC Kemlis.

“Voor de zoveelste keer op rij wordt ons een extra factuur voorgeschoteld. We zitten ondertussen door het plafond van de 4 miljoen euro, dat is meer dan het dubbel van het aanvankelijke bedrag, en dat terwijl we amper 230.000 euro subsidie kregen. Zoveel eigen geld voor één project, dat gaat de draagkracht van onze gemeente toch te boven!”

Burgemeester Wieland De Meyer (GB) antwoordde dat iedereen toch bijzonder lovend is over dit project. Hij gaf toe dat er inderdaad keer op keer prijsstijgingen zijn geweest. “Wat kan je daaraan doen? Je kan toch niet halverwege stoppen omdat het te duur wordt? Het is gemakkelijk kritiek te geven, maar ik heb van jullie nog nooit een alternatief gehoord.” “Toch wel”, riposteerde Duhayon. “Zo hadden we bijvoorbeeld de pilaren kunnen laten staan, ook mét pilaren zou daar iets moois van te maken geweest zijn.” Hij vroeg dan ook de afzonderlijke stemming over het bijkomende budget voor dit project, waarbij CD&V en ook N-VA tegen stemden. Bij de goedkeuring van de rest van het meerjarenplan onthield CD&V zich, N-VA stemde voor.

Te laat voor subsidie?

Het zou trouwens wel eens kunnen dat ook andere kerken de gemeente nog een bom geld zullen kosten. Dit bleek uit het antwoord van de burgemeester aan Geert Debergh (CD&V), die vernomen had dat de Provincie financiële steun zal verlenen aan verbouwingswerken in het kader van het kerkenplan. “Deze gaat toch om 50 procent van de kosten, met een plafond van 100.000 euro per project. De aanvragen moeten wel tegen 1 maart 2025 binnen zijn. Is dit haalbaar, want hoe staat het eigenlijk met ons kerkenplan?”

“In het kerkenplan is in eerste orde de parochie aan zet”, antwoordde de burgemeester. “Zij moeten eerst bepalen in welke kerken ze eredienst willen behouden. Dit plan is nu binnen bij het bisdom, en pas als het daar goedgekeurd is, kunnen wij als gemeente aan de slag. Maar tegen 1 maart zullen wij dat toch niet rond krijgen.”

5 miljoen euro investeringen

De bespreking en goedkeuring van de aanpassing nr. 6 (voor het jaar 2025) van de financiële meerjarenplanning vormde overigens de hoofdbrok van de raadszitting van maandag 16 december. Burgemeester Wieland De Meyer gaf de toelichting. “In 2025 moet het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 opgemaakt worden. De begroting van 2025 is dus het laatste jaar van het huidige meerjarenplan. Logischerwijs gaat het hoofdzakelijk over al lopende en besliste investeringen. Opnieuw voorzien we een forse investering in Heuvelland. Net als in 2023 en 2024 zal zo’n 5 miljoen euro geïnvesteerd worden in onze gemeente. Waarmee we opnieuw in de top 30 zitten van gemeenten met de grootste investeringen in verhouding tot het aantal inwoners. Het resultaat van ons sterk financieel beleid!”

Als grootste investeringen in 2025 somde hij op : het fietspad Westouter–Poperinge (580.000 euro), de herinrichting van de Baroeneput in Dranouter (700.000 euro), het fietspad Kemmel-Wijtschate (1 mln euro), de laatste fase van de wegen- en rioleringswerken in Dranouter (1,25 mln euro) en diverse projecten zoals de herinrichting van de omgeving van OC ‘t Seultje in Nieuwkerke, de rioleringswerken in de Sulferbergstraat in Westouter, die op 6 januari starten, extra investeringen in herstel van wegen en groot onderhoud van speelpleinen.

Gemeenteschuld opnieuw naar beneden

De gemeentebelastingen blijven in 2025 op dezelfde verlaagde tarieven als de voorbije jaren. “Voor alle retributies en lokale belastingen voorzien we zoals gewoonlijk de aanpassingen volgend jaar, bij de start van het nieuwe meerjarenplan, zodat de situatie voor iedereen duidelijk is voor zes jaar ver”, aldus nog de burgemeester, die besloot : “Opnieuw betalen we maar liefst 1 miljoen euro van de historische schulden af, samen met 200.000 euro intresten. En dit maar liefst voor het dertiende jaar op rij!”