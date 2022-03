Het blijft stormen op het Komense politieke toneel: schepen Clémentine Vandenbroucke richt eigen partij op

Het blijft stormen op het Komense politieke toneel. In de nasleep van het OCMW-debacle besloten enkele lokale politici hun partij de rug toe te draaien en een eigen beweging uit de grond te stampen. Een opmerkelijke naam verscheen maandagmorgen bij de voorstelling van de nieuwe partij: Clémentine Vandenbroucke (27). De ambitieuze politica was het boegbeeld van oppositiepartij ACTION en beslist nu haar eigen koers te varen.

Een kleutertuin, een gemeenteraad van persoonlijke afrekeningen of een plan dat enkel op wraak is gebaseerd? De Komense gemeenteraad blinkt, sinds de opmerkelijke resultaten in 2018, uit in situaties die zo uit een sitcom komen gewandeld. Na een bestuur dat meerdere decennia in handen was van ACTION, kon Alice Leeuwerck in 2019 de fakkel als burgemeester overnemen. Het werd een wankele constructie waarbij het bestuur moest steunen op een tripartite die maar net de meerderheid wist te halen. De persoonlijke aanvallen waren legio en ook de beslissing om genadeloos hard te gaan snoeien in het budget van het OCMW kon op weinig waardering rekenen.

Enkel ruzie

“We zijn terecht gekomen in een situatie waar er van bestuur nog nauwelijks sprake is. De tripartite heerst op bijna dictatoriale manier en duldt geen tegenspraak, terwijl de oppositie steevast het verleden naar boven haalt. Er is noch vooruitgang noch evolutie, er is enkel ruzie en overcommunicatie. De Komenaars verdienen beter dan dit en zullen dan ook beter krijgen!”, aldus Frédéric Hallez (39), OCMW-voorzitter en voormalig lid van ACTION, die snoeihard is voor de lokale politiek.

“Waar we aan de ene kant geconfronteerd worden met een onophoudelijke stroom aan beledigingen, krijgen we aan de andere kant te maken met bombastische projecten waarvoor geen budget is. Om het toch maar waar te kunnen maken, gaat men dan maar geld halen uit de zakken van hen die geen boodschap hebben aan dergelijke politieke spelletjes. Komen-Waasten is een stuurloos schip geworden waar er van toekomstplannen geen sprake meer is. Wekenlang hebben we gesproken met verschillende mensen, over de partijgrenzen heen en zo is het idee ontstaan om een eigen beweging op gang te trekken. Er moet ruimte zijn voor debat, er moet ruimte zijn voor dialoog en er moet vooral ruimte zijn voor vooruitgang.”

Naam van onze partij wordt begin april kenbaar gemaakt Clémentine Vandenbroucke

Of de politieke situatie in Komen dan niet compleet uit de hand zal lopen, daar wil Frédéric geen antwoord op geven. “Als voorzitter van het OCMW werd ik verkozen en ik kan ook aantonen dat mijn project werd uitgevoerd zoals vooropgesteld”, klinkt het. “Dat er natuurlijk sancties vanuit de partij zelf zullen komen, dat is iets waar we rekening mee houden.”

Onwerkbaar

Clémentine Vandenbroucke, Komens schepen voor Welzijn, neemt ook haar plaats op in deze nieuwe partij. Als boegbeeld van ACTION, de oppositiepartij in Komen-Waasten, komt dit dan ook als een totale verrassing. “We konden ervoor kiezen om het politieke comfort in stand te houden”, licht ze haar beslissing toe. “Maar ik ben niet in de politiek gegaan om hulpeloos te staan kijken hoe Komen-Waasten ten onder gaat aan een politieke oorlog. Meer dan eens heb ik binnen ACTION mijn stem laten horen en heb ik duidelijk gemaakt dat deze oppositie van ruzie en persoonlijke vetes onwerkbaar was geworden. Telkens werd mijn vraag afgewimpeld en bleef men eenzelfde koers varen. Ik ben en blijf schepen, maar zal vanaf nu overleggen met mijn collega’s van onze nieuwe partij. De naam hiervan zullen we begin april kenbaar maken tijdens onze eerste, officiële bijeenkomst. Heel wat mensen volgen ons in deze zet en daar zitten ook enkele politieke namen bij.”

Crisisberaad

Bij ACTION zit men alvast enorm verveeld met de situatie. “Communicatie? We horen bij monde van de pers dat een schepen van onze partij ons de rug toedraait en een eigen partij opricht! Hoeven we dan nog een les in communicatie te krijgen?” Jean-Baptiste Ramon, voorzitter van ACTION, is alvast niet van plan om de armen de laten zakken. “Over het wat of hoe het nu verder moet, kan ik helaas niets zeggen. We moeten nu een crisisberaad houden, want dit overvalt ons.”

De toekomst van Clémentine binnen de politiek is allesbehalve zeker Jean-Baptiste Ramon, voorzitter ACTION

“Het is bijna beledigend om op die manier met de partij om te gaan. Er wordt gesproken over het behoud van haar positie in het gemeentebestuur, maar daar zal eerst duidelijkheid moeten worden over geschept. De toekomst van Clémentine binnen de politiek is allesbehalve zeker op die manier.”

De situatie in de grensgemeente is de zoveelste in wat een eindeloze reeks aan conflicten lijkt te zijn. Het water tussen de coalitie en oppositie wordt zo dieper en dieper en aan beide kanten weerklinkt dat de tripartite niet langer nog kan blijven besturen.