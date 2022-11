Handelaars verzamelen aan gemeentehuis van Komen en uiten hun ongenoegen over nieuwe taks op afvalverwerking

Het werd een niet alledaagse gemeenteraad voor de politici van Komen-Waasten, nadat verschillende handelaars hadden opgeroepen zich te verzamelen aan het gemeentehuis. De inzet van hun actie: de nieuwe taks op afvalverwerking. Meer dan 80 mensen daagden op om hun ongenoegen te laten blijken.

“50 euro, de 50 euro teveel!” Het ongenoegen bij de aanwezige betogers draaide vooral rond de nieuwe belasting die velen onder hen afgelopen dagen in de bus kregen. Een bijdrage voor de afvalverwerking voor commerciële ondernemingen schoot bij heel wat mensen in het verkeerde keelgat.

“Er was de coronacrisis, er zijn de werken die het volledige centrum lam hebben gelegd, er is de energiecrisis waarbij onze collega’s massaal de deuren sluiten en dan krijgen we dit geschenk van de gemeente? Neen, trop is teveel en het is dan ook uitermate belangrijk dat we hier vandaag aanwezig zijn!” Het verhaal bij zowat iedereen klinkt gelijk en is vooral doorspekt van wanhoop. “Onze rekeningen zijn leeg en dit was de spreekwoordelijke druppel. Geen communicatie, geen betalingstermijn, gewoon zwijgen en betalen”, klonk het nog.

Via sociale media werd opgeroepen om te manifesteren voor de aanvang van de gemeenteraad, een oproep die niet in dovemansoren viel.

Oneerlijk systeem

Hoewel de betoging niet toegelaten was, ging burgemeester Alice Leeuwerck wel in dialoog met de betogers. Ze ontving een delegatie op haar kabinet, waarbij er werd geluisterd naar de grieven en bekommernissen van de handelaars.

De belasting, hoewel voor het eerst uitgevaardigd, is geen nieuw gegeven. Tijdens de gemeenteraad van november 2021 werd bemerkt dat slechts de helft van alle handelaars een afvaltaks van 138 euro betaalden, terwijl de andere helft helemaal niets bijdroeg aan de kost. Toen werd besloten om die taks naar 50 euro te brengen, maar wel iedereen te laten meebetalen. “We vegen het oneerlijke systeem van tafel en zorgen ervoor dat iedereen evenveel bijdraagt”, was de motivatie toen. De burgemeester erkent dat de timing uitermate slecht gekozen was, al hekelde ze de politieke insteek van de protestbeweging. “Dit werd vorig jaar goedgekeurd en nu gaan enkelen de rest gaan opjutten om te manifesteren. Het gaat hier niet om de handel, maar om een politiek steekspel”, klonk het in haar reactie.

De gebeurtenis zorgde er ook voor dat de agenda van de gemeenteraad overhoop werd gehaald. De ondersteuning van de handelaars in deze barre, economische tijden werd als eerste punt naar voren geschoven. Het gemeentebestuur stelde ook meteen een pakket aan maatregelen voor. Oppositiepartij ACTION schoot dan weer meteen met scherp. “Toen ik lange tijd terug net dezelfde maatregelen op tafel gooide, werd ik net niet neergesabeld”, foeterde schepen Jean-Jacques Pieters. “Nu worden net die opties naar voren geschoven als de ultieme oplossing. Dit alles is uitermate pijnlijk om te zien.”