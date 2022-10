Gepleegde feiten woonzorgcentrum Rozenberg blijven nazinderen

Van een kermissfeer, zoals dat in het voorbije weekend het geval was in het dorp, was echter niets te bespeuren tijdens de jongste gemeenteraadszitting.

In tegenstelling tot een normale gemeenteraadzitting liep de raadszaal eivol met geïnteresseerden want die waren blijkbaar op de hoogte dat er een aantal vragen zouden gesteld worden i.v.m. de ‘gepleegde feiten’ in rusthuis Rozenberg. Ook de voorzitter van de gemeenteraad, Anne-Sophie Verschoore, opende de raadszitting met een opmerking rond de grote publiek interesse. Alvorens de oppositie ‘Inspraak-nu’ de kans kreeg om met haar tienpuntenvraagstelling uit te pakken, opende OCMW-voorzitster Carine Geldhof met de kennisgeving van twee berichten van het Agentschap Zorg en gezondheid. “Wil mij echter niet mis verstaan. De feiten, waarmee ons woonzorgcentrum geconfronteerd wordt, zijn verschrikkelijk en het gerechtelijk onderzoek omtrent deze feiten zou best zo vlug mogelijk afgerond moeten worden”, opende schepen Carine Geldhof.

Insuline misbruik

“De feiten betreffende insuline misbruik dateren (volgens coördinerende arts) in 2020, februari 2021. We hebben echter geen weet van ‘pogingen’, enkel van een verdacht laag suikergehalte waarbij uiteindelijk de huisarts van de betrokken bewoners kon beslissen of er naar de politiediensten zou worden gestapt en dit zonder communicatie aan het woonzorgcentrum, de plaatselijke directeur of algemeen directeur. Een dergelijk verdacht laag suikergehalte meteen een moordpoging noemen, zullen de huisartsen nooit gedaan hebben omdat dit steeds nader onderzocht moet worden. De feiten kwamen pas aan het licht toen een hoofdverpleegkundige in overleg met de raadgevende arts van het centrum, een ‘verdacht overlijden’ heeft vastgesteld. Verder hebben wij geen weet van pogingen (zoals in de pers geciteerd), enkel van verdachte laag suikergehalte, waarbij uiteindelijk de huisarts van de betrokken bewoner besliste of er al dan niet naar de politiediensten werd gestapt. Heel recent nog, op zaterdag 1 oktober 2022, werd opnieuw aangifte gedaan van een laag suikergehalte bij een bewoner, doch zonder toedienen van insuline. Wij werken in elk geval mee met het gerechtelijk onderzoek zodat de dader of daders zo vlug mogelijk kunnen worden ontmaskerd.”

Beveiliging

Het woonzorgcentrum heeft intussen alle nodige maatregelen genomen om de medicatiekast nog meer te beveiligen. Alles zit op slot, zonder badge geraakt men er niet meer. Maar er zijn nog meer maatregelen. “Op aangeven van de coördinerende en raadgevende arts van het woonzorgcentrum kwam het woonzorgcentrum in contact met het ziekenhuis van Waregem, dat meteen bereid was het woonzorgcentrum te helpen om de registratie van het medicatiebeleid en van de wondverzorging op punt te zetten. Ook met een externe apotheek werden nieuwe afspraken gemaakt. Ook wordt elke communicatie aan de bewoners en hun familie in een logboek opgenomen.”

Felle kritiek

Na de toelichtingen van schepen Geldhof was het de beurt aan Marleen Lefebre, fractieleider van Inspraak-nu. Zij was helemaal niet mals voor de ploeg van burgemeester Luc Derudder. “Zeggen dat de problemen in het rusthuis Rozenberg zo uit de lucht komen te vallen, is de waarheid geweld aan doen. Al jaren hebben wij als fractie erop gewezen dat één en ander misloopt in het woonzorgcentrum en stelden wij heel wat zaken in vraag. Op onze opmerkingen kregen wij nooit een antwoord. Klachten werden stilgehouden en we kregen steevast het antwoord dat alle problemen waren opgelost.”

“De geschiedenis heeft jullie achterhaald en dit betwijfelt of het welzijn van de bewoners en hun familie wel verzekerd is. Jullie wisten alleen te vertellen dat alles in orde was en over de problemen hielden jullie de lippen stijf. Het bestuur had meer verantwoordelijkheid moeten opnemen voor wat er allemaal is misgelopen. Het is bovendien heel erg dat wij alles moesten vernemen via de pers. De raad werd nooit op de hoogte gesteld van de werking van het woonzorgcentrum waar een volledig gebrek aan efficiëntie aanwezig was.”

Ook raadslid Koen Vandenbroucke was niet mals voor de burgemeester. “Stel dat de pers het niet had uitgebracht, hoe zouden wij het dan te weten zijn gekomen? Jullie hadden het nooit laten weten en dat getuigt van wanbeleid.”

De burgemeester repliceerde met de opmerking dat heel veel wat in de pers verscheen uit zijn context gerukt is. “Wij zouden de nodige info geven, maar daar ben je niet op ingegaan.”

Wat ten slotte de tien vragen van Inspraak-nu aan het adres van schepen Carine Geldhof betrof, kreeg de oppositie te horen dat heel wat van die vragen niet in openbare zitting konden behandeld worden wegens het citeren van namen maar dat de fractie een schriftelijk antwoord zou krijgen op al haar vragen.