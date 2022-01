De coming man van Open VLD: Jasper Pillen verkozen tot ondervoorzitter van de liberale partij

Het gaat snel voor Jasper Pillen. In anderhalf jaar tijd werd de 38-jarige Koolkerkenaar federaal Kamerlid, mocht hij de eed afleggen als schepen in Brugge en werd hij – vorig weekend – gebombardeerd tot een van de ondervoorzitters van Open VLD. Dat lijkt geen toeval.

Het aangeboden ondervoorzitterschap bij Open VLD komt niet uit het niets. Al bijna twintig jaar is Jasper Pillen een trouwe partijsoldaat. Als student rechten kocht hij in 2003 zijn lidkaart bij Jong VLD en Open VLD. Een jaar later werd hij ondervoorzitter in Brugge, en groeide snel door naar voorzitter. Intussen was hij ook ondervoorzitter bij Jong VLD nationaal.

Nederlandstalig woordvoerder

Door de jaren heen zag Pillen zijn electorale achterban én dus politiek gewicht fors uitbreiden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen groeide zijn stemmenaantal van 489 in 2006, over 1.143 in 2012, tot 3.275 in 2018. Die laatste score zorgde ervoor dat hij in juli vorig jaar Ann Soete mocht opvolgen als schepen van Burgerlijke Stand, Bevolking en Onderwijs.

Zijn liberale achtergrond hielp Pillen ook in zijn professionele carrière. Als jonge master in de rechten vond hij snel werk als jurist bij de FOD Buitenlandse Zaken. Daarna werd hij de Nederlandstalige woordvoerder van achtereenvolgens MR-ministers Olivier Chastel, Jacqueline Galant en François Bellot.

Bij die laatste groeide hij door tot kabinetschef. Toen de regering Wilmès stopte en Pillen zonder job dreigde te zitten, kon hij de kersverse minister Vincent Van Quickenborne opvolgen als Kamerlid. Zo was hij maar enkele uren ‘werkloos’.

Uit de basis

Samen met de uit Roeselare afkomstige Senaatsvoorzitter Stephanie D‘Hose (40) werd Jasper Pillen afgelopen weekend naar voren geschoven als de twee ondervoorzitters van Open VLD. “In die rol moeten we het vernieuwingsverhaal van voorzitter Egbert Lachaert, waarbij we onze liberale standpunten weer scherper moeten stellen, vorm helpen geven”, legt Pillen uit.

Nog nooit heb ik gevochten om op een specifieke plaats te geraken

“Waarom net wij twee gekozen zijn? We hebben onze relatief jonge leeftijd mee, kunnen een ernstig cv voorleggen, hebben onze strepen achter de schermen verdiend en doen zichtbaar werk in de parlementen. Bovendien komen we beiden als militant uit de basis. Met de welbekende verhalen van binnengehaalde witte konijnen (onder meer de in opspraak gekomen Sihame El Kaouakibi, red.) is dat niet onbelangrijk.”

Iets van maken

Schepen, Kamerlid, ondervoorzitter: waar ligt de limiet van de steile opgang? “Het gaat snel, ja. En waar het zal eindigen, weet ik ook niet. Ik ben me er terdege van bewust dat politiek een zeer onzeker bestaan inhoudt. Voor hetzelfde geld komt er straks een periode waarin het fors bergaf gaat.”

“Mijn idee is altijd om er iets van te maken als je er zit. En momenteel maak ik er iets van. Zelf heb ik nog veel ambitie, maar ik heb nog nooit gevochten om op een specifieke plaats te geraken. Het beste bewijs is de toewijzing van het schepenambt na de vorige gemeenteraadsverkiezing. Samen met Ann Soete ben ik toen zeer constructief geweest, iets wat blijkbaar geapprecieerd wordt.”

Kopstuk worden

“En of ik nu lijsttrekker in Brugge wil worden? We zijn nog maar halverwege deze legislatuur. Om daar een antwoord op te geven, moet dit eerst intern besproken worden. Pas dan kan je daarover verklaringen in de pers afleggen. (fijntjes) Maar het mag duidelijk zijn: als je tot ondervoorzitter wordt verkozen, is het ook wel de bedoeling om een kopstuk van de partij te worden. Ook ver buiten Brugge.”

(ON)