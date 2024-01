“Dankbaar voor deze mooie kans”: Peter Roose en Elise Sticker vertegenwoordigen allebei Veurne op Vlaamse verkiezingslijst Vooruit

Vanuit zijn positie als lijstduwer engageert burgemeester Peter Roose (54) zich opnieuw voor Vooruit in het Vlaams Parlement. Zo steunt hij ook stadsgenote Elise Sticker (24), die als derde opvolger voor het eerst kandidaat is.

Voor Elise, dochter van schepen Pascal Sticker, waren er meerdere momenten die haar interesse in politiek aanwakkerden. “Als kind merkte ik op school al de verschillen tussen klasgenootjes. Ik vond het toen al oneerlijk dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Ook op sociale media of in het nieuws zag ik heel wat dingen verkeerd lopen en merkte ik de ontevredenheid van veel mensen. Door wat ik zag en las, voelde ik me soms echt slecht. Dat stimuleerde mij om tegen die onvrede te strijden en daar is politiek een manier voor. Bij mijn grootouders zag ik zelf ook dat politiek effectief mensenlevens kan veranderen. Zij konden vroeger een betaalbare sociale woning kopen. Doordat de maandelijkse aflossing na een tijd wegviel, kwam er ruimte om hun kinderen de kans te geven om verder te studeren. Die kans hebben de drie broers gegrepen. Ze gingen na hun hogere studies werken en kochten zelf een huis. Als dan recent in het nieuws komt dat mensen een sociale woning voor slechts negen jaar kunnen huren, dan komt mijn haar recht! Politici beslissen over andere mensen en daar ben ik me heel bewust van. Mijn keuze voor Vooruit was dan ook bewust: het is de enige partij die strijdt voor thema’s waar mensen wakker van liggen: betaalbare woningen, toegankelijk openbaar vervoer, onderwijs, kinderopvang voor ieder kind…”

Prioriteiten

Volgens Elise liggen de prioriteiten bij de Vlaamse regering verkeerd. “Ze geven liever 38 miljoen euro aan een Vlaams culinair centrum in Antwerpen dan ervoor te zorgen dat elk kind een gezonde maaltijd krijgt op school. Ze delen liever subsidies van 5.000 euro uit om een elektrische wagen te kopen dan ervoor te zorgen dat de bussen van De Lijn blijven rijden. Dat krijg je toch niet uitgelegd? Die prioriteiten moeten juist komen te liggen. Vooruit strijdt daar dagelijks voor.”

“Een magische formule om campagne te voeren is er niet” – Elise Sticker

In 2018 zette Elise haar eerste politieke stappen. “Toen stond ik op de lijst van Veurne Plus. De partij kwam als winnaar uit de verkiezingen en daar kijk ik met een goed gevoel op terug, ook op mijn persoonlijke score. Mijn drive om dingen te veranderen nam nog toe. Eind 2021 werd ik ondervoorzitter van de Jongsocialisten. We organiseerden het eerste woonprotest in België. Ook pleitten we voor gratis openbaar vervoer voor jongeren onder 25 jaar en dat kregen we uiteindelijk ook in het programma van Vooruit. Recent deden we een actie bij BNP Paribas Fortis, Starbucks en McDonalds. Zij steunen Israël, dat in Gaza onschuldige burgers vermoordt. Die hypocrisie willen we aankaarten. Uiteindelijk ben ik zelf gevraagd om op de lijst van Vooruit te staan als derde opvolger voor het Vlaams Parlement. Dit is een eer en een mooie kans, waar ik heel dankbaar voor ben. Een magische formule om campagne te voeren bestaat volgens mij niet. Ik wil vooral met mensen praten, luisteren naar hun bezorgdheden en daarmee aan de slag gaan. In oktober ben ik opnieuw kandidaat voor de lokale én de provincieraadsverkiezingen.”

Momenteel combineert Elise haar studies met haar eerste job. “Na mijn studies politieke wetenschappen volgde ik een master-na-masteropleiding economie. Ik werk momenteel mijn laatste vak af en moet enkel mijn nog masterproef schrijven. Sinds maart 2023 ben ik ook aan de slag op het kabinet van West-Vlaams gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Daar volg ik milieu en omgeving op. Een pittige combinatie, maar ik hou wel van een uitdaging”, aldus nog Elise.

Politieke steun

“Ik had eigenlijk in 2019 beslist om niet meer deel te nemen aan de federale of Vlaamse verkiezingen, nadat ik een laatste mooie persoonlijke score had opgetekend. Men stopt immers beter op zijn hoogtepunt”, pikt burgemeester Peter Roose in. “Intussen had ik acht landelijke en vijf provinciale en lokale electorale campagnes meegemaakt. Ik moet bekennen dat ik mij heb laten overhalen door Melissa Depraetere. Ik wil ten volle mijn stadsgenoot Elise steunen. Zelf kreeg ik in het begin van mijn politieke carrière ook steun van Marcel Gesquiere en van mijn vader. Ik vind het ontzettend belangrijk om dezelfde steun te kunnen geven aan jonge kandidaten op de lijst. Elise is jong en getalenteerd en kan onze regio zeker verdedigen in Brussel.”

“De daadkracht van lokale besturen maakt het verschil” – Peter Roose

In eigen regio stelt Peter Roose vast dat zijn stad de afgelopen twaalf jaar grondig is getransformeerd. “Vriend en vijand moet dit erkennen. De stad evolueerde snel op vlak van wonen, werken en winkelen. De nieuwe kwaliteitsvolle cultureel-toeristische evenementen lokken meer volk, wat de plaatselijke horeca ten goede komt. In 2024 voltooien we nog heel wat projecten, zoals de nieuwe muziekacademie en de dorpskern van Bulskamp. Andere dossier worden dit jaar dan weer opgestart, zoals de fietsbrug, de jeugdsite, de nieuwe stationsbuurt… Hoewel er nog grote investeringsnoden zijn, in het bijzonder op vlak van sport- en zorginfrastructuur, blijven thema’s als een groen openbaar domein, voldoende arbeidskrachten en betaalbare huisvesting mij bekommeren. We zullen hierop nieuwe concrete antwoorden moeten bieden. Ik merk dat de media en in het bijzonder de sociale media een steeds grotere rol spelen in de politieke wereld, zowel lokaal als landelijk. Het gaat enkel nog om de verpakking. Jammer, want zo wint enkel het populisme en ooit spat die ballon uiteen. Positief is dat de daadkracht van lokale besturen het verschil maakte tijdens de recente crisissen. Vaak zijn zij de sterkhouders en het baken waarin inwoners nog vertrouwen als ze soms moeilijke beslissingen moeten nemen.”