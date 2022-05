Conner Rousseau en Melissa Depraetere trakteren met vat bier in café Den Bockor

Vrijdagavond was de nationale voorzitter van Vooruit Conner Rousseau te gast in café Den Bockor in Ingelmunster op uitnodiging van de partijen Vooruit van Ingelmunster en Izegem.

Ook Vooruit-kamerfractieleider Melissa Depraetere was van de partij. In een goedgevulde zaal op de bovenverdieping van Den Bockor sprak Conner over jongeren, welzijn en politiek. Daarnaast maakte hij veel tijd vrij om te praten met de aanwezigen, inclusief het maken van de nodige selfies.

Op het einde van de avond trakteerden Conner en Melissa met een vat bier. De nationale Vooruit-voorzitter probeerde de eerste pinten zelf te tappen en dat ging hem goed af.